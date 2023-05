Zdrogovaný muž na Spiši viezol dve deti: Nehoda so smrteľnými následkami! Hrozí muž 10 rokov za mrežami

Muž viedol vozidlo v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves na Prvý sviatok vianočný, pričom zišiel z cesty a narazil do dreveného stĺpa s betónovou pätkou. "V aute mal aj dve deti, vtedy vo veku deviatich a 11 rokov, ktoré, žiaľ, pri dopravnej nehode utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," upozornila hovorkyňa. Navyše vozidlo viedol v tom čase bez vodičského oprávnenia. Výsledky toxikologickej analýzy biologického materiálu potvrdili, že auto šoféroval po požití pervitínu, a to malo podľa polície negatívne ovplyvniť jeho vodičské schopnosti.

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi po vykonaní potrebných procesných úkonov a zadovážení dôkazov vzniesol voči 34-ročnému mužovi obvinenie pre trestný čin usmrtenia. Nezodpovednému mužovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," uzavrela Mésarová.