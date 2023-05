Rezníkovi sa po konci v RTVS nedarí: Predčasný koniec už v ďalšej práci! Čo sa stalo?

BRATISLAVA/PRAHA - Už zase je bez práce. Zdá sa, že exšéfovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi sa nedarí ani po tom, ako skončilo jeho funkčné obdobie v štátnej RTVS a poslanci ho opäť nezvolili do jej čela. Jeho ďalšie kroky smerovali preto do Českého rozhlasu (ČRo), kde sa však dlho neohrial a opäť je mimo médií. Čo sa stalo?

archívne video

Rezník prehral zápas o vedenie RTVS s Machajom

Aj keď v lete minulého roka Rezník opäť kandidoval za šéfa RTVS, jej novým generálnym riaditeľom sa nestal. Porazil ho totiž Ľuboš Machaj, ktorý získal podporu 89 poslancov zo 122 prítomných. Proti bolo 12, zdržalo sa 21 poslancov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: RTVS

Po tomto neúspechu a opätovnom uchádzaní sa o vedenie RTVS sa Rezník vybral vlastnou cestou - Česká republika. Tam zakotvil v Českom rozhlase, no zdá sa, že ani tam jeho pôsobenie netrvalo práve dlho. O všetkom informoval denník Právo. "Pán Rezník podal výpoveď k 30. aprílu. Už nepracuje v Českom rozhlase," prezradil v rozhovore pre denník šéf ČRo René Zavoral.

Koniec krátko po kauze splátok za školy pre jeho dcéry

Rezníkova výpoveď tak prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako sa prevalila na verejnosti kauza státisícových platieb pre jeho dcéry od podnikateľa Petra Kubu. Ten je momentálne obžalovaný z prania špinavých peňazí v kauze Dobytkár. Tieto prostriedky mali hradiť štúdium Rezníkových dcér a posielal im aj peniaze na účet.

Denník N vtedy uviedol, že Kuba takto za toto štúdium zaplatil asi 200-tisíc eur. Rezník sa neskôr obhajoval tým, že sa vraj najprv pomýlil pri platbe cez počítač a internet banking a priateľ Kuba mu s tým pomohol, zaplatil a on mu vraj pravidelne v hotovosti peniaze vracal. Zaužívanú platbu vraj už potom len opakovali cez šablónu. "Ja som vždy so ženou vyskladal peniaze doma a doniesol mu ich. Bolo to pohodlné," vysvetľoval.

Riaditeľ precitol a následne mal už s pohľadom na Rezníka problém

Aj keď riaditeľ ČRo najskôr tvrdil, že sa u nich v Česku jeho kauzy netýkajú, po čase zmenil názor, čo potvrdil aj pre Právo. "Bol aktívny pri vyhľadávaní európskych zdrojov financovania RTVS. To bol dôvod, prečo som ho oslovil. Až následne som sa dozvedal z médií nejaké správy.... Čo ma mrzí, sú veci, ktoré sa o jeho osobe objavovali a o ktorých som nevedel. Ale pevne verím, že sa mu ich podarí vysvetliť," dodal Zavoral.