Vysmiati ministri úradníckej vlády prvýkrát rokovali: FOTO Náladička a úsmevy na všetky strany hneď od začiatku

VIDEO Ódor predstúpil pred novinárov po rokovaní vlády:

Niektorí dostávajú 100 dní, my len 100 minút, povzdychol si po otázkach Ódor

"Páči sa mi, že vlády štandardne dostávajú 100 dní, a my sme dostali 100 minút, no budeme sa snažiť zodpovedať na všetky podrobné otázky," povedal po prvom novinárskom grilovaní hĺbkovými otázkami premiér Ódor.

VIDEO Prvé rokovanie vlády Ľudovíta Ódora:

Upršané počasie niektorí riešili baretkou, iní to dali na voľný štýl

Jednotlivých ministrov sme prichytili aj pri tom, ako prichádzali na rokovanie v nie práve jasný deň. Niektorí dažďové kvapky riešili baretkou, iní to neriešili vôbec. Viacerí však mali úsmevy na tvárach.

VIDEO Príchody ministrov na rokovanie vlády:

Galéria fotiek (14) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Silvia Hroncová prišla na Úrad vlády SR s baretkou na hlave.

Prvé povinnosti novej vlády

Policajtom by malo počas dočasného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach SR pomáhať denne do 150 profesionálnych vojakov. Ich vyčlenenie pre kontroly, ktoré na obdobie od 24. mája do 8. júna zaviedli v súvislosti s podujatím Globsec, v stredu schvaľuje novovymenovaná vláda pod vedením premiéra Ľudovíta Ódora.

Už zo záberov vidieť, že svoje povinnosti si ešte stále plní vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.

Kabinet odborníkov čakajú na jeho prvej schôdzi najmä personálne návrhy týkajúce sa odvolávania, respektíve menovania štátnych tajomníkov, a to na ministerstve zdravotníctva, životného prostredia, práce, sociálnych vecí a rodiny i ministerstve financií. Vláda má takisto schvaľovať nomináciu Andreja Steca za kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie.

Zvyšné zábery si pozrite v našej galérii: