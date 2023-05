MIMORIADNY ONLINE Slovensko bičujú silné dažde: V TÝCHTO regiónoch hrozia povodne! Západ hlási najvyšší stupeň výstrahy

Slovensko sužujú výdatné lejaky, najviac zapršaný je západ a sever Slovenska

Búrkový front sa presúva cez naše celé územie

Slovensku hrozia povodne- najviac ohrozené je povodie rieky Dunaj

Rieky Chvojnica, Teplica a Parná na Záhorí dosiahli už 2. povodňový stupeň

Rieky sa zo svojich korýt vyliali už v Chorvátsku či Taliansku, Sicília hlási rekordný počet zrážok

Situáciu sledujeme ONLINE

9:25 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahu 3. stupňa pred povodňami v mestách Myjava a Senica na západnom Slovensku. V ohrození, s druhým stupňom výstrahy sú taktiež regióny Čadca, Žilina- Rajčanka, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Galéria fotiek (12) Výstraha pred povodňami.

Zdroj: SHMU

Portál SHMÚ varuje aj pred silným dažďom s výstrahou druhého stupňa v mestách Skalica, Myjava, Senica, Trnava, Malacky, Pezinok, Senec a Bratislava na západe územia. A taktiež výstrahu druhého stupňa uverejnil pre okresy Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Revúca, Rožňava, Poltár, Detva, Zvolen, Lúčenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš na juhu Slovenska.

Galéria fotiek (12) Výstraha pred dažďom a búrkami.

Zdroj: SHMU

8:55 Ničivé povodne v Taliansku úradujú v plnom prúde. Aktuálne si vyžiadali už aj prvé obete a zatiaľ nevyčísliteľné škody. Neúprosná situácia sa nezlepšuje ani dnes. Potom, čo sa v talianskom regióne Emilia-Romagna zo svojho koryta vyliala rieka Savio museli obyvatelia bojovať s prívalmi vody. Ulice boli v niktorých oblastiach zaplavené do výšky až 1,5 metra.

Galéria fotiek (12) Región Emilia- Romagna (Taliansko)

Zdroj: Facebook/ Meteo & Radar Italia

V regióne hlásia už aj prvé obete. Starší muž sa stal obeťou záplav, zahynul v zaplavenom dome pri meste Cesene. Jeho manželka je aktuálne nezvestná, informoval taliansky štátny rozhlas.

8:20 Polícia SR informovala, že v okrese Senica je v dôsledku silných dažďov zatopená cesta, situáciu komplikuje aj silný vietor. Zaplavené sú cesty II/500 Senica - Vrbové, smerom k hraničnému priechodu, cesta III/1164 smer Chvojnica a cesta II/581 Senica- Myjava, Podbranč- Horná Dolina. Cesty aktuálne zabezpečujú dobrovoľní hasiči.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

⚠️VODIČI POZOR ➡️ V OKR. SENICA JE ZATOPENÁ CESTA A FÚKA SILNÝ VIETOR‼️ ✅️SITUÁCIA NA CESTÁCH SA ZLEPŠILA, VODA... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Tuesday, May 16, 2023

8:00 Silné dažde sprevádzané bleskami v noci zasiahli najmä západ Slovenska. Aj keď sa situácia na viacerých miestach dočasne upokojila, už onedlho dorazí ďalšia vlna dažďa, informuje portál iMeteo.Vodné toky už v dôsledku dvojdňových lejakov začali stúpať, niektoré z nich dosahujú povodňové stupne.

Galéria fotiek (12) Zdroj: gettyimages.com

Prudké lejaky sužujú viacero regiónov, najhoršia situácia je na Záhorí, v okolí Žilini a na Podunajskej nížine. Rieky Chvojnica, Teplica a Parná na Záhorí dosahujú už 2. povodňový stupeň. Prudký nárast hladiny zaznamenali aj pri rieke Kysuca. Očakáva sa, že počas dňa začnú stúpať rieky aj na východe Slovenska.

Galéria fotiek (12) Zrážky na Slovensku (aktuálne)

Zdroj: SHMÚ

7:35 Najväčší úrhn zrážok by mal dopadnúť na východné Slovesnko, Od polnoci do štvrtkového poludnia môže spadnúť až 50 mm zrážok.

07:00 Slovensko má za sebou výrazne upršanú noc. Najviac zrážok napadlo na západnom Slovensku a to od 5 do 30 mm zrážok len za 6 hodín. Aktuálne máme najviac zrážok na Orave, Kysuciach, Považí a Záhorí.

Galéria fotiek (12) Zdroj: iMeteo.sk

Slovensko bičujú silné dažde: Riekam hrozí vyliatie z korýt!

Búrky a výdatné dažde sa už druhý deň presúvajú nad našim územím. V utorok (15. 5.) večer bol najvýdatnejší dážď zaznamenaný v Bratislave. Za jednu hodinu tak na území mesta spadlo až 5 mm zrážok, čo je 5 litrov vody na meter štvorcový, informoval portál iMeteo.

Podľa portálu Slovenku hrozia povodne. Najvýdatnejšie dažde pribudli v noci z utorka na stredu. Silný dážď však dopadá aj na okolité oblasti, čo môže predstavovať vysoké riziko nárastu hladín veľkých riek, vrátane Dunaja.

Galéria fotiek (12) Otvorenie plavebnej sezóny na Dunaji

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výrazné dažde sa očakávajú aj počas celej stredy a pršať by malo minimálne do štvrtkového rána, čo Slovensku prinesie ďalšie desiatky milimetrov zrážok, priblížil portál. Podľa predpovedí by malo najviac zrážok napadnúť na západe a juhu Slovenska.

Stúpnuť by mali aj hladiny riek Morava a Hron. V stredu večer by mal Dunaj v našom hlavnom meste prekonať hranicu 6 metrov a následne v noci zo stredy na štvrtok (18. 5.) by mala prekonať hranicu 6,5 metra, čo predstavuje 1. stupeň povodňovej aktivity v hlavnom meste.

Galéria fotiek (12) Predpokladané zrážky na našom území.

Zdroj: iMeteo.sk

Povodne sužujú pobrežie Jadranu: Najsilnejšiu ranu dostalo Taliansko a Chorvátsko

Silné dažde v spojení s vodou presýtenou pôdou vytvorili perfektnú príležitosť pre povodne na území severného Talianska a Chorvátska. V Taliansku za z brehov vylialo už 12 riek región Emilia Romagna už podľa portálu iMeteo prekročil maximálny 3. povodňový stupeň.

Galéria fotiek (12) Zdroj: SITA/Vigili del Fuoco via AP

Rekordné množstvo zrážok malo napadnúť taktiež na talianskom ostrove Sicília. Máj 2023 sa tak v histórii Talianska zapíše ako najdaždivejší 5. mesiac od roku 1966, ktorý bol nadmieru daždivý.