Ako a prečo si otvoriť podnikateľský účet: 4 veci, na ktoré sa vás v banke určite opýtajú

Vstup do podnikania môže byť vzrušujúcim, ale aj zložitým krokom. Jednou z prvých vecí, s ktorými sa začínajúci podnikateľ stretne, je otvorenie podnikateľského účtu v banke. Netreba si to však nechávať až na moment, kedy budete potrebovať vykonať prvú transakciu. Nájdite si čas na výber takého typu, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Podnikateľský účet vám totiž vie poskytnúť viac ako len základné platobné funkcie.

Či ste živnostník, obchodná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, podnikateľský účet je užitočným nástrojom pre správu finančných transakcií vašej firmy. Okrem toho vám podnikateľský účet umožní využívať špecifické bankové produkty a služby určené pre podnikateľov.

Aké sú výhody podnikateľského účtu?

Otvorením biznisového účtu v prvom rade oddelíte svoje osobné financie od podnikateľských a zabezpečíte si tak prehľadné sledovanie príjmov a výdavkov spojených s vaším podnikaním. Vďaka nemu môžete mať jednoduchší prístup k firemným úverom a tiež máte prístup aj k ďalšej podpore zo strany banky. Napríklad Tatra banka má bohaté skúsenosti s podporou malých a začínajúcich firiem a ponúka nielen bankové produkty a služby, ale aj poradenstvo a zaujímavé benefity pre každú fázu vášho podnikania.

Návšteva v banke, ale aj otvorenie podnikateľského účtu na diaľku

V súčasnosti nie je potrebné ísť do banky osobne, pretože podnikateľský účet si už môžete otvoriť aj online. Pri otváraní účtu budete potrebovať niekoľko dokumentov. V prípade, že účet otvárate digitálne, bude stačiť, ak ich oskenujete. Ak sa rozhodnete ísť do banky osobne, nezabudnite si ich vziať so sebou. Budete teda potrebovať vaše identifikačné doklady, čiže občiansky preukaz a dokument potvrdzujúci oprávnenie podnikať.

Ak ste živnostník, prineste si so sebou do banky osvedčenie o živnostenskom oprávnení, výpis zo živnostenského registra (nesmie byť starší ako 6 týždňov) a rovnopis ohlásenia živnosti s vyznačeným doručením živnostenskému úradu. Ak ste s. r. o., budete potrebovať výpis z obchodného registra a ak zakladáte neziskovú organizáciu, budete potrebovať výpis z registra neziskových organizácií/nadácií a pod. Kompletný prehľad potrebných dokladov na otvorenie podnikateľského účtu pre rôzne právnické a fyzické osoby nájdete TU.

Otvorte si účet podľa typu vášho podnikania. Ako začínajúci podnikateľ ho získate so 100 % zľavou z poplatku za jeho vedenie na prvých 12 mesiacov.

Na čo sa vás budú v banke pýtať

Počas návštevy v banke vás bankový zástupca oboznámi so všetkými potrebnými informáciami a prevedie vás celým procesom. Pri otváraní účtu v banke sa vás váš bankár pravdepodobne bude pýtať na niekoľko vecí, týkajúcich sa vašej firmy a jej aktivity. Tieto otázky mu pomôžu lepšie porozumieť vašej podnikateľskej činnosti a navrhnúť vám vhodné riešenia a služby.

Je pre vás vhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

Banka vám ponúkne možnosť otvoriť si živnostenský účet alebo podnikateľský účet vhodný pre menšie alebo väčšie firmy. Banka vám tiež môže odporučiť fakturačný softvér, ktorý vám uľahčí vystavovanie faktúr a správu vašich finančných záznamov. V Tatra banke získate takýto softvér na pol roka bez poplatku a tiež službu, vďaka ktorej si vie podnikateľ prepojiť fakturačný systém s účtom (Premium API). V prípade Živnostenského aj Podnikateľského účtu Tatra Business ponúka Tatra banka aj Založenie firmy už za 1 euro, získate tak virtuálne sídlo za zvýhodnenú cenu.

Aký je účel vášho podnikania?

Pre banku je dôležité vedieť, či sa chystáte podnikať v stavebníctve alebo v gastre, či otvárate kamennú predajňu alebo pripravujete e-shop, či budete chodiť za zákazníkmi a podobne. Banka vám podľa toho ponúkne doplnkové služby zodpovedajúce vášmu typu podnikania. Môžu to byť napríklad platobné terminály pre kamenné obchody alebo platobné terminály priamo v mobile, ktoré sú praktické napríklad pre remeselníkov. Existujú aj elektronické platobné brány pre online obchody, ale aj možnosti vytvorenia a správy webového miesta pre online predaj. Tieto riešenia vám pomôžu jednoducho a efektívne spravovať platby od vašich zákazníkov a zabezpečiť rýchlu a bezpečnú prevádzku vašej firmy.

Aké sú vaše očakávané príjmy a výdavky?

Pri otváraní podnikateľského účtu banku zaujíma aj informácia o očakávaných príjmoch a výdavkoch vášho podnikania. Na základe toho vám banka odporučí vhodný účet alebo navrhne riešenia pre účtovníctvo a kontrolu cash flow. Banka vám tiež môže ponúknuť podnikateľský úver na financovanie vášho podnikania. Tento úver môžete využiť na nákup zariadení, investície do prevádzky, rozšírenie podnikania alebo na iné podnikateľské potreby.

Koľko máte zamestnancov?

Pri otváraní podnikateľského účtu bude banku zaujímať aj počet zamestnancov vo vašej firme. Táto informácia pomôže banke pochopiť štruktúru vášho podnikania a ponúknuť riešenia pre správu platobnej prevádzky zamestnancov, platby miezd, a ďalšie služby zamerané na efektívne riadenie a plánovanie ľudských zdrojov. Ak ste jednoosobová s.r.o., podnikateľský účet Tatra BusinessTB si otvoríte aj bez návštevy banky a to jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

Ďalšie výhody podnikateľského účtu

Okrem vyššie uvedených služieb a produktov môže banka ponúkať aj ďalšie výhody pre svojich podnikateľských klientov. Medzi tieto výhody patrí napríklad bezúročné obdobie kreditných kariet, možnosť platiť ihneď s digitálnou debetnou kartou, priamy prístup k podnikateľskej poradenskej službe, preferenčné sadzby na transakčné poplatky a možnosť zúčtovania platby cez rôzne platobné brány. Banka vám tiež môže poskytnúť výhodný lízing na nákup vozidla pre váš podnik, ktorý bude zodpovedať vašim finančným možnostiam a potrebám vášho podnikania.

Digitálne firemné bankovníctvo

V dnešnej dobe sa tiež stále viac presúva dôraz na digitálne bankovníctvo a jeho výhody pre podnikateľov. Digitálne bankovníctvo umožňuje prístup k vašim účtom a finančným transakciám cez internet a mobilné aplikácie. To znamená, že môžete mať neustály prístup k svojim financiám a rýchlo vykonávať platby a prevody.

Navyše, digitálne bankovníctvo ponúka rôzne nástroje a funkcie pre správu financií, ako napríklad možnosť vytvárať a sledovať faktúry, spravovať rozpočet, posielať hromadné platby, napríklad mzdy zamestnancom či generovať finančné správy. V Tatra banke dostanete k Business účtu automaticky prístup do služby elektronického bankovníctva Business bankingTB. Spolu s touto službou môžete využívať mobilnú aplikáciu, s ktorou vyriešite všetky požiadavky priamo cez mobil.

Podnikanie je náročná cesta a počas nej podnikatelia prejdú cez niekoľko rôznych fáz, ktoré generujú aj rôzne potreby a požiadavky. Tatra banka preto vytvorila špeciálny webový portál Navigácia podnikateľa, na ktorej každý podnikateľ nájde všetky informácie aj potrebné nástroje a služby pre svoje podnikanie.

Portál je rozdelený do niekoľkých fáz, rovnako ako životný cyklus podnikania. Nájdete tam teda konkrétne rady, ako si založiť živnosť či s.r.o, ako svoj biznis udržať v dobrej kondícii, tipy na inovácie a tiež aktuálne informácie, napríklad daňový kalendár, odborné webináre a rozhovory s odborníkmi, užitočné blogy a inšpirácie.

