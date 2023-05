AKTUÁLNE Najznámejší operátor na Slovensku hlási výpadky: Nereštartujte telefóny a nemeňte SIM karty, odporúča

Problémy sa podľa dát portálu Downdetector začali objavovať už skoro ráno a hlásení pribúda. Zatiaľ nie je známe, o aký konkrétny problém ide. Načstejšie užívatelia hlásia výpadok mobilného interrnetu, probémy so signálom a mobilmi. Najčastejšie problémy nahlasuju z Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Žiliny, Martina, Nitry, Trnavy a Trenčína.

"Milí zákazníci, aktuálne nám nefunguje zariadenie, ktoré prihlasuje vaše telefóny do siete, aby ste mohli dátovať. Ak ste si v noci vypli mobilné dáta alebo celý telefón a ráno ich opäť zapli, nemusíte sa správne pripájať do našich sietí. Na oprave zariadenia od skorého rána usilovne pracujeme, no prosíme vás, aby ste sa ani ostatní neprepínali do letového režimu, nereštartovali svoje telefóny alebo nemenili SIM kartu v telefóne, lebo sa nebudete môcť hneď prihlásiť späť," píše Telekom na sociálnej sieti.

Ďakujeme za pochopenie a vašu trpezlivosť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Downdetector

Správu aktualizujeme.