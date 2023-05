Je to oficiálne, Ódor začal svoju cestu ako premiér: Prvá úradnícka vláda v histórii krajiny, toto je nový kabinet!

BRATISLAVA - Po nespočetnom množstve vládnych kríz, konfliktov a vzájomných obviňovaní už situácia dospela do toho štádia, že skôr či neskôr musela vláda Eduarda Hegera skončiť svoje pôsobenie. Poslednou kvapkou v pohári bola kauza okolo Samuela Vlčana, ktorý mal dostať dotáciu prihranú od ministra Jána Budaja. Hegerova vláda to už nerozchodila, a tak dnes definitívne prichádza o moc. Žezlo premiérskej funkcie preberie až do volieb ekonóm a viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

VIDEO Vymenovanie úradníckej vlády:

viceguvernér NBS a ekonóm Ľudovít Ódor sa dnes stáva predsedom vlády Slovenskej republiky

do funkcie je menovaný na návrh prezidentky Zuzany Čaputovej ako čelný predstaviteľ historicky prvej vlády odborníkov

jeho pôsobenie v rámci dĺžky je neisté, ak sa totiž ani po predčasných voľbách nepodarí zložiť vládu, mohol by teoreticky vládnuť dlhšie, ako polroka

prezidentka takto menuje už tretiu vládu vo svojej funkcii

nie je isté, kto vládu odborníkov v parlamente podporí, vopred sa jednohlasne sľúbila len SASKA

Načítať nové správy

11:40 Novú vládu pod vedením Ľudovíta Ódora SASKA podporí, o čom opakovane infomuje na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita

11:30 Šéf Progresívneho Slovnenska Michal Šimečka vyhlásil, že ich poslanec Tomáš Valášek podporí vládu v parlamente. "V mesiacoch, ktoré zostávajú do volieb, potrebuje Slovensko riadny a pokojný chod štátu. Úprimne nerozumiem, prečo úradníckej vláde nechcú vysloviť podporu v parlamente viaceré strany, ktoré po nej volali," uviedol Šimečka.

11:27 Ódor predstavuje 5 princípov jeho vlády - pokoj, odbornosť, budúcnosť, spájanie a služba krajine. "Sme vládou aj pre politikov. Chceme zabezpečiť kontinuitu, ako na začiatku, tak aj na konci nášho mandátu. Len spoločne môžeme čeliť výzvam, pred ktorými Slovensko stojí, ešte raz ďakujeme," uzavrel novopečený premiér.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

11:25 "Veľmi dobre viem, aké náročné bolo takéto rozhodovanie a aký zásad to bude mať do vašich životov. Nebola to ľahká úloha, ale bola to aj radosť spoznávať ľudí s výsledkami a s kreditom. Máte za to moju veľkú vďaku a rešpekt. Vážený pán premiér, želám vám úspech, pretože úspech váš a vašej vlády bude úspechom pre celé naše Slovensko," skonštatovala na záver Čaputová.

Galéria fotiek (11) Prezidentka vymenovala vládu odborníkov

Zdroj: Topky/ Maarty

11:21 Hádky bývalej vlády podľa nej otrávili spoločnosť a koniec-koncov aj jej účastníkov, no nezatracuje ju. "Vaša vláda bude môcť podať Európskej únii žiadosť o ďalšiu splátku z Plánu obnovy," pripomenula Čaputová Ódorovej vláde a v jednom prejave tiež poďakovala vláde Eduarda Hegera za službu pre Slovensko.

Galéria fotiek (11) Prezidentka vymenovala vládu odborníkov

Zdroj: Topky/ Maarty

11:19 "Keď na tomto mieste stojím a menujem nových sudcov a profesorov, často hovorím, že je to pre nich zavŕšenie profesijného sna. Vaše dráhy smerovali inam. Na vašej ceste ste si rešpekt dávno získali svojou prácou. Spojila vás, pre túto chvíľu, iná vec - pomôcť našej vlasti v neľahkej politickej situácii a priviesť našu krajinu k parlamentným voľbám. Tieto vlády sa núkajú až vo chvíli, keď nie je iné ústavné riešenie," hovorí prezidentka.

11:05 Ódor odovzdal prezidentke návrh na nových členov vlády. Čaputová tieto návrhy už len formálne odobruje. Novými členmi vlády sa teraz postupne zložením sľubov stávajú: Lívia Vašáková, Peter Dovhun, Michal Horváth, Pavol Lančarič, Jozef Bíreš, Peter Balík, Ivan Šimko, Martin Sklenár, Jana Dubovcová, Miroslav Wlachovský, Soňa Gaborčáková, Milan Chrenko, Daniel Bútora, Silvia Hroncová a Michal Palkovič.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

11:03 Menovanie vlády odborníkov sa začína. Ľudovít Ódor so svojím kabinetom skladá ústavný sľub.

Galéria fotiek (11) Prezidentka vymenovala vládu odborníkov

Zdroj: Topky/ Maarty

9:30 Bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer komentuje nástup novej vlády. "Končiaci premiér nás vyzval, aby sme na ministerstvách čakali nových ministrov a slušne im odovzdali rezort. Keďže ja nového ministra nebudem čakať osobne, radšej preventívne vysvetlím, ako to na MZV dnes bude a prečo to tak bude. Sme krajinou konšpiračných analýz a záverov. Týchto sú schopní aj inak celkom príčetní ľudia, tak preto," dáva na pravú mieru udalosti Káčer, ktorý ďalej v statuse vysvetľuje, prečo má potrebu tieto podrobnosti písať.

Dnes prevezme exekutívnu moc na Slovensku nová vláda premiéra Ódora. Náročky jej nepridávam žiadny prívlastok. Ani... Posted by Rastislav Kacer on Monday, May 15, 2023

9:07 Končiaci premiér Eduard Heger sa už na sociálnej sieti lúči s funkciou.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

8:45 V prezidentskom paláci prebiehajú posledné organizačné úkony pred samotným menovaním novej vlády. Na miesto sa zídu viacerí predstavitelia novej aj končiacej vlády.

Tretia vláda menovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Ak rátame s tým, že sa v pondelok už na plánoch hlavy štátu nič nezmení, vláda Ľudovíta Ódora bude tak už treťou vládou Zuzany Čaputovej, ktorú vymenúva a zároveň historicky prvou, ktorá má (neústavný) prívlastok - úradnícka či vláda odborníkov.

Vládu Igora Matoviča vymenovala Čaputová ako prvú 21. marca 2020 . Išlo o prvú vládu, ktorú vymenovala.

Galéria fotiek (11) Na snímke vpravo prezidentka Zuzana Čaputová vymenúva Igora Matoviča za predsedu novej vlády

Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok

Po vládnej kríze v marci 2021 nastali politické zemetrasenia, a tak došlo k výmene premiérov. Za nového premiéra vymenovala prezidentka Eduarda Hegera 1. apríla 2021 . Išlo tak o druhú menovanú vládu v jej funkcii.

Galéria fotiek (11) Zdroj: TASR - Martin Baumann

Podporu deklaruje zatiaľ len SASKA, Heger sa vyjadril v štýle "uvidíme"

Vláda odborníkov dostane podporu celého poslaneckého klubu SaS. Strana víta zloženie nového kabinetu, ktorý v piatok predstavila prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci SaS budú pri hlasovaní v parlamente o vyslovení dôvery vláde za. Informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Vláda Ľudovíta Ódora nahrádza vládu chaosu. Občania si zaslúžia, aby prišlo ku kultivovanému a zodpovednému dovládnutiu do predčasných parlamentných volieb. Aj z toho dôvodu verejne deklarujeme, že úradnícka vláda dostane jednohlasnú podporu celého poslaneckého klubu," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Heger, ktorý je aj predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati, si myslí, že pri vláde odborníkov sú isté riziká a povedal to aj prezidentke Zuzane Čaputovej. "Počkáme si na programové vyhlásenie vlády a na kroky, ktoré chcú urobiť," priblížil. Ak to bude dobré, sú ochotní novú vládu podporiť. Podľa Pellegriniho nová vláda nedostane v parlamente takmer od nikoho dôveru. "Nemôžete podporiť vládu, na ktorú nemáte právomoc ju skladať," povedal. Nateraz neprezradil, či Demokrati vládu odborníkov v parlamente podporia, no ani to nepoprel.

Pri výbere odborníka na post ministra hospodárstva konala prezidentka podľa premiéra pod tlakom Richarda Sulíka (SaS). Myslí si, že Petra Dovhuna vybrala nakoniec Čaputová, ale Sulík do toho intenzívne zasahoval nekorektným spôsobom.

SASKA je tak po prvotnom prehľade jedinou stranou, ktorá vopred deklaruje vláde odborníkov podporu. Hlas-SD síce žiadal skôr prezidentku, aby vládne škriepky ukončila vymenovaním práve takejto vlády, no podporu jej neplánujú vyjadriť. To isté platí pre Smer-SSD, predstaviteľov ĽSNS či Republiky alebo Život-NS. Strany ako OĽaNO a Sme rodina podporu vopred neavizovali, no nateraz nie je isté, či vládu Ódora v parlamente podržia. Šéf Smeru sa cez víkend vyjadril, že pravdepodobnosť, že podporu Ódor získa, je každým dňom väčšia.