AKTUÁLNE Prezidentka dnes vymenuje vládu Ľudovíta Ódora: Pôjde už o jej tretí kabinet, očakávania sú veľké

BRATISLAVA - Po nespočetnom množstve vládnych kríz, konfliktov a vzájomných obviňovaní už situácia dospela do toho štádia, že skôr či neskôr musela vláda Eduarda Hegera skončiť svoje pôsobenie. Poslednou kvapkou v pohári bola kauza okolo Samuela Vlčana, ktorý mal dostať dotáciu prihranú od ministra Jána Budaja. Hegerova vláda to už nerozchodila, a tak dnes definitívne prichádza o moc. Žezlo premiérskej funkcie preberie až do volieb ekonóm a viceguvernér NBS Ľudovír Ódor.

archívne video

viceguvernér NBS a ekonóm Ľudovít Ódor sa dnes po 11:00 stane predsedom vlády Slovenskej republiky

do funkcie je menovaný na návrh prezidentky Zuzany Čaputovej ako čelný predstaviteľ vlády odborníkov

jeho pôsobenie v rámci dĺžky je neisté, ak sa totiž ani po predčasných voľbách nepodarí zložiť vládu, mohol by teoreticky vládnuť dlhšie, ako polroka

prezidentka takto menuje už svoju tretiu vlády vo svojej funkcii a historicky prvú "úradnícku"

nie je isté, kto vládu odborníkov v parlamente podporí, vopred sa jednohlasne sľúbila len SASKA

Načítať nové správy

9:30 Bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer komentuje nástup novej vlády. "Končiaci premiér nás vyzval, aby sme na ministerstvách čakali nových ministrov a slušne im odovzdali rezort. Keďže ja nového ministra nebudem čakať osobne, radšej preventívne vysvetlím, ako to na MZV dnes bude a prečo to tak bude. Sme krajinou konšpiračných analýz a záverov. Týchto sú schopní aj inak celkom príčetní ľudia, tak preto," dáva na pravú mieru udalosti Káčer, ktorý ďalej v statuse vysvetľuje, prečo má potrebu tieto podrobnosti písať.

Dnes prevezme exekutívnu moc na Slovensku nová vláda premiéra Ódora. Náročky jej nepridávam žiadny prívlastok. Ani... Posted by Rastislav Kacer on Monday, May 15, 2023

9:07 Končiaci premiér Eduard Heger sa už na sociálnej sieti lúči s funkciou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

8:45 V prezidentskom paláci prebiehajú posledné organizačné úkony pred samotným menovaním novej vlády. Na miesto sa zídu viacerí predstavitelia novej aj končiacej vlády.

Tretia vláda menovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Ak rátame s tým, že sa v pondelok už na plánoch hlavy štátu nič nezmení, vláda Ľudovíta Ódora bude tak už treťou vládou Zuzany Čaputovej, ktorú vymenúva a zároveň historicky prvou, ktorá má (neústavný) prívlastok - úradnícka či vláda odborníkov.

Vládu Igora Matoviča vymenovala Čaputová ako prvú 21. marca 2020 . Išlo o prvú vládu, ktorú vymenovala.

Galéria fotiek (4) Na snímke vpravo prezidentka Zuzana Čaputová vymenúva Igora Matoviča za predsedu novej vlády

Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok

Po vládnej kríze v marci 2021 nastali politické zemetrasenia, a tak došlo k výmene premiérov. Za nového premiéra vymenovala prezidentka Eduarda Hegera 1. apríla 2021 . Išlo tak o druhú menovanú vládu v jej funkcii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Martin Baumann

Podporu deklaruje zatiaľ len SASKA, Heger sa vyjadril v štýle "uvidíme"

Vláda odborníkov dostane podporu celého poslaneckého klubu SaS. Strana víta zloženie nového kabinetu, ktorý v piatok predstavila prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci SaS budú pri hlasovaní v parlamente o vyslovení dôvery vláde za. Informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Vláda Ľudovíta Ódora nahrádza vládu chaosu. Občania si zaslúžia, aby prišlo ku kultivovanému a zodpovednému dovládnutiu do predčasných parlamentných volieb. Aj z toho dôvodu verejne deklarujeme, že úradnícka vláda dostane jednohlasnú podporu celého poslaneckého klubu," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Heger, ktorý je aj predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati, si myslí, že pri vláde odborníkov sú isté riziká a povedal to aj prezidentke Zuzane Čaputovej. "Počkáme si na programové vyhlásenie vlády a na kroky, ktoré chcú urobiť," priblížil. Ak to bude dobré, sú ochotní novú vládu podporiť. Podľa Pellegriniho nová vláda nedostane v parlamente takmer od nikoho dôveru. "Nemôžete podporiť vládu, na ktorú nemáte právomoc ju skladať," povedal. Nateraz neprezradil, či Demokrati vládu odborníkov v parlamente podporia, no ani to nepoprel.

Pri výbere odborníka na post ministra hospodárstva konala prezidentka podľa premiéra pod tlakom Richarda Sulíka (SaS). Myslí si, že Petra Dovhuna vybrala nakoniec Čaputová, ale Sulík do toho intenzívne zasahoval nekorektným spôsobom.

SASKA je tak po prvotnom prehľade jedinou stranou, ktorá vopred deklaruje vláde odborníkov podporu. Hlas-SD síce žiadal skôr prezidentku, aby vládne škriepky ukončila vymenovaním práve takejto vlády, no podporu jej neplánujú vyjadriť. To isté platí pre Smer-SSD, predstaviteľov ĽSNS či Republiky alebo Život-NS. Strany ako OĽaNO a Sme rodina podporu vopred neavizovali, no nateraz nie je isté, či vládu Ódora v parlamente podržia. Šéf Smeru sa cez víkend vyjadril, že pravdepodobnosť, že podporu Ódor získa, je každým dňom väčšia.