Je tu deň D: Prezidentka oznámi zvyšné mená Ódorovej vlády, toto sú posledné, NAJHORÚCEJŠIE tipy!

BRATISLAVA - Deň, na ktorý čakala celá politická verejnosť je tu. Konečne sa po týždni čakania dozvieme, kto bude oficiálnou súčasťou úradníckeho, vládneho kabinetu Ľudovíta Ódora. Jeho úloha nebude ľahká, hoci už parlament do volieb ani nebude veľmi rokovať, musí táto vláda priniesť vyvážený rozpočet na rok 2024 a mnohé iné dôležité veci, bez ktorých sa krajina nepohne. Kto sú noví členovia vlády Ľudovíta Ódora? Prezidentský palác to oznámi práve dnes - na záver pracovného týždňa.

Ódor si mal ľudí namixovať predovšetkým sám

Čaputová ešte včera v ta3 vyhlásila, ako to bolo so začiatkami tvorby vlády. "Pán Ódor bol oslovený niekedy v polovici januára. On bol poverený a robil rozhovory s tými kandidátmi. Keď má mať zodpovednosť, má právo si namixovať tých ľudí," povedala.

"To sú mená, ktoré máme uzavreté. Budeme o tom informovať. Viete, že súčasťou tvorby zoznamu je veľká zodpovednosť a politické rokovania. Je to proces, ktorý chceme s pánom Ódorom absolvovať poctivo," povedala Čaputová s tým, že jedno meno malo ešte "otvorený osud".

Teraz sa spoločne pozrieme, ako bude veľmi pravdepodobne vyzerať kabinet vlády Ľudovíta Ódora. O týchto menách sa už špekuluje niekoľko dní a ich budúca istota v ministerskom kresle je každým dňom istejšia.

Toto sú predpokladaní ministri Ódorovej vlády

Predseda vlády - Ľudovít Ódor

Ministerstvo vnútra - Ivan Šimko

Ministerstvo obrany - Martin Sklenár

Ministerstvo financií - Michal Horváth

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí - Miroslav Wlachovský

Ministerstvo zdravotníctva - Michal Palkovič

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Miroslava Hapalová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) - Lívia Vašáková

Ministerstvo spravodlivosti - Jana Dubovcová

Ministerstvo dopravy a výstavby - Pavol Lančarič

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - Soňa Gaborčáková

Ministerstvo hospodárstva - Peter Blaškovitš

Ministerstvo kultúry - Július Barczi

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - Jozef Bíreš

Ministerstvo životného prostredia - Milan Chrenko