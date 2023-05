Generátor politických nápadov storočia Matovič oslavuje 50-ku! Fanúšičky mu pripravili prekvapenie: S týmto mu nepomohli ani kolegovia

1. Zo 150 miesta sa prekrúžkoval na 4. Igor Matovič vstúpil do vôd veľkej politiky v roku 2010. Vtedy sa aj s ďalšími tromi „spolubojovníkmi“ z radov obyčajných ľudí dostal z konca kandidátky SaS až do parlamentu.

Galéria fotiek (17) Zdroj: SITA

2. „Kamarát ma pozval na kávu a ponúkol mi 20 miliónov eur,“ vyhlásil Matovič. Stať sa tak malo v lete 2010 a peniaze mal mať prisľúbené za to, že on a jeho poslanci povalia vládu Ivety Radičovej. Neskôr vysvetľoval, že ho „kamarát“ navštívil znova s tým, že išlo iba o vtip.

3. V prvom volebnom období v parlamente schytal Igor Matovič aj facku. Tú mu uštedrila vtedajšia podpredsedníčka SNS Anna Belousovová. "Prišla za mnou pani Belousovová, ukázala mi článok, ktorý som napísal do novín a spýtala sa ma, či som ten článok písal ja. A ja hovorím, že ja som ho písal, keď som tam podpísaný. Tak sa ma spýtala, či ona je pre mňa Ančou. Ja že áno, keď som to napísal, tak ste pre mňa Ančou. Tak mi jednu dala tak z otočky," opísal celú udalosť Matovič.

Galéria fotiek (17) Igor Matovič

Zdroj: SITA

4. S obliekaním si ťažkú hlavu nerobil. Pamätné sú jeho zábery z parlamentu, po ktorom už ako poslanec chodil v tričku a obľúbenej dovolenkovej obuvi, takzvaných žabkách. "Nechuť" k formálnemu oblečeniu u neho zdá sa pretrvala počas celých dlhých rokov. Už ako premiér napríklad odchádzajúceho bieloruského veľvyslanca prijal v teniskách a džínsach.

5. Hlasoval so Smerom. Stalo sa tak v prípade novely zákona o štátnom občianstve SR, s ktorou vtedy opozičný Smer-SD prišiel do parlamentu počas vlády Ivety Radičovej. Matovič, ako aj zvyšní Obyčajní ľudia zákon podporili aj napriek tomu, že SaS s ním nesúhlasila. Vylúčili ho za to z poslaneckého klubu.

Galéria fotiek (17) Parlament začal incidentom: Matovič hodil na Poliačika injekčné striekačky!

Zdroj: SITA

6. Bývalému poslancovi za SaS Martinovi Poliačikovi vysypal priamo v rokovacej sále na hlavu injekčné striekačky. Reagoval tak na to, že Poliačik sa krátko pred tým priznal k užívaniu tvrdých drog a čistý heroín prezentoval ako neškodný.

7. S Igorom Matovičom sa spája aj kauza chýbajúceho účtovníctva k firme regionPRESS. Matovič, ktorý obvinenia odmietal, dokonca novinárov zobral na povalu svojej babky, kde im údajné dokumenty ukázal.

Galéria fotiek (17) Zdroj: SITA

8. S danou firmou súvisí aj ďalší škandál. Ukázalo sa totiž, že Igor Matovič mal ešte ako štatutár spoločnosti v roku 2004 služobne najazdiť na prenajatom vozidle Fabia 220 000-tisíc kilometrov! Tromfol tak aj mnohých profesionálnych šoférov.

9. Podľa majetkového priznania nič nevlastní. V roku 2006 totiž všetok majetok prepísal na manželku Paulínu, s ktorou má dve dcéry.

Prečítajte si tiež Matovič to poriadne prepískol: Som Židom 21. storočia, za všetko môžu médiá!

10. Pri téme financií ešte zostaneme, presunieme sa však o pár rokov dopredu, keď sa stal ministrom financií. Vtedy šokoval vyhlásením, že nikdy neplatil platobnou kartou a pri sebe nosí len hotovosť. O rodinné financie sa totiž vraj stará jeho Paulínka. Žije z toho, čo mu manželka „nabije“ do peňaženky.

Aktuálne z malej oslavy 21. výročia pamätného dňa, keď si ma táto žienka na krk zavesila ... určite tisíckrát obanovala ... a ja som bol rovnako tisíckrát nesmierne rád, že mi opätovne odpustila♥️♥️ Posted by Igor Matovic on Friday, August 14, 2020

11. Pol na pol. Na Radoslava Procházku "vytiahol" kontroverznú nahrávku, na ktorej dvojica rieši cenu reklamy v Matovičových novinách pred prezidentskými voľbami 2014. Keď prišla reč na platenie faktúr a DPH, došlo aj na návrh legendárneho „pol na pol“.

12. Počas kampane pred voľbami 2020 zamieril do Francúzska. Pred vilou exministra financií a dopravy za Smer-SD v slnečnom Cannes vyvesil nápisy, že ide o majetok Slovenskej republiky.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Facebook/Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

13. Problémová diplomovka. Igor Matovič mal svoj magisterský titul v roku 1998 dostať za prácu, ktorá vznikla vykradnutím dvoch kníh. Matovič síce priznal, že jeho diplomovka v poriadku nie je, no odstúpiť z funkcie pre to odmietol. Bol vtedy premiérom.

14. Leto 2016 sa nieslo v znamení protestov pred komplexom Bonaparte, v ktorom v tom čase býval aj vtedajší premiér Robert Fico. Na ich čele stál práve Igor Matovič, ktorý žiadal vyvodenie politickej zodpovednosti pre daňovú kauzu Ladislava Bašternáka.

Galéria fotiek (17) Protest pred bytovým komplexom Bonaparte. Protest proti zlodejom v politike zorganizovali opozičné strany SaS a OĽaNO.

Zdroj: SITA

15. Pri protestoch pred Bonaparte ešte zostaneme. Po jednom takom totiž dvojica mužov zbila aktivistku Alenu Krempaskú, ktorá skončila v nemocnici. Za tým, čo sa jej stalo, videla nenávistné slová Igora Matoviča, ktoré na jej adresu na proteste odzneli. Krempaská mu neskôr priamo do parlamentu prišla do tváre hodiť kyticu, ktorú jej mal údajne poslať. Matovič hovoril o zinscenovanom divadle.

16. Pozabudol si pozastaviť živnosť. Ako poslanec ju totiž nesmel mať aktívnu. Keďže sa mu to podarilo až dvakrát, hrozila mu strata mandátu. Poslanci v pléne ho však nakoniec podržali a neodhlasovali ju.

17. Na emotívnej tlačovke pred parlamentom v roku 2017 povedal, že sa mu niekto vyhrážal na ulici pri venčení psa. Vraj ak neodíde z politiky, „nájde si ho vlak.“. V obálke mu mali prísť v minulosti aj náboje.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Maarty

18. Počas sporu s Andrejom Danko sa rozhodol bojkotovať rokovania parlamentu kvôli „diktátorským a šikanóznym praktikám predsedu parlamentu.“ V máji 2017 vynechal sedem rokovacích dní, ktoré mu neospravedlnili. Strhli mu tak plat aj paušálne náhrady.

19. Andrej Danko ako predseda parlamentu ho vykázal zo sály. Táto dvojica mala medzi sebou viacero vyhrotených konfliktov a niektoré z nich zahŕňali aj vulgárne nadávky v priamom prenose. V tomto prípade Danko využil rokovací poriadok a Matovič sa musel porúčať za použitie vizuálnych pomôcok počas svojho vystúpenia v pléne.

20. V roku 2019 oznámil kandidatúru do europarlamentu. Avšak dosť zvláštnym spôsobom. Dopredu totiž povedal, že v prípade zvolenia si mandát nepreberie a ak nezíska aspoň 50-tisíc preferenčných hlasov, odíde z NR SR a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. Kandidatúry sa nakoniec na poslednú chvíľu vzdal.

Archívne video: Atmosféra vo volebnej centrále OĽaNO

21. Triumfálne voľby 2020. Matovič so stranou OĽaNO v tomto roku získal 25,02 percenta hlasov a stal sa suverénnym víťazom volieb, zostavoval vládu a postavil sa do jej čela ako premiér. Predvolebné prieskumy pritom takýto výsledok nepredpokladali.

22. Po nástupe k moci musela novopečená vláda riešiť začínajúcu pandémiu. Rokovania ústredného krízového štábu vtedy trvali aj niekoľko hodín. Z jedného takého zverejnil Matovič netradičný status. "Keď Ústredný krízový štáb trvá už 5 hodín ... a nikto vás nevidí ... len možno niekto niečo cíti (na mieste predsedu vlády na Úrade vlády ... pssst)," napísal a priložil fotku svojich vyzutých nôh iba v ponožkách.

Keď Ústredný krízový štáb trvá už 5 hodín ... a nikto vás nevidí ... len možno niekto niečo cíti😜 (na mieste predsedu vlády na Úrade vlády ... pssst) Posted by Igor Matovic on Friday, March 27, 2020

23. Po tom, ako sa stal premiérom, ochranku nechcel. Stačilo však pár mesiacov a Igora Matoviča vozili v pancierovej limuzíne muži z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov.

24. Ministrom nariadil skorý budíček. Rokovania vlády chcel totiž ako jej predseda začínať už o šiestej hodine ráno. Členovia vládneho kabinetu si tak v jednu stredu museli trochu privstať. Tento nápad však rýchlo stroskotal.

DOBRÉ RÁNKO SLOVENSKO 🇸🇰 ... oddnes vláda zasadá od 6:00 v stredu ráno ... a takéto prekvapko raňajkové ma tu čakalo,)... Posted by Igor Matovic on Tuesday, October 6, 2020

25. Reďkovka od Milana Krajniaka. Pochutnával si na nej práve na spomínanom skorom rannom rokovaní vlády. Ako inak – pochválil sa fotkou na svojom profile na Facebooku.

Úprimná vďaka za dôstojnú reprezentáciu Slovenska #CanIGoOneTime#NextTime🌳🌲 Posted by Tomáš Drucker on Thursday, October 15, 2020

26. „Can I go one time? Next time? Live? Oh, no!“ Angličtina Igora Matoviča, ktorú predviedol ako predseda vlády v krátkom príhovore pred samitom v Bruseli, baví ľudí doteraz a medzi Slovákmi už jeho hlášky doslova zľudoveli.

27. Zaobstaral si mačiaka. A roztomilým zvieratkom sa pochválil na sociálnej sieti – nie raz.

Mačiak bol v minulom živote asi programátor … keď na gauč náhodou položím notebook, čochvíľa je na ňom usalašený a tvári sa veľmi dôležito,) Posted by Igor Matovic on Saturday, March 4, 2023

28. Ako premiér úradoval bez hovorcu. Jeho obľúbenou formou komunikácie sa stala sociálna sieť Facebook. Slováci si tak časom zvykli, že aj o kľúčových veciach sa dozvedajú z premiérových statusov. Tie občas prichádzali aj v nočných hodinách. Niekedy ich publikoval aj niekoľkokrát za deň.

29. Viac ako napäté vzťahy medzi ním a Richardom Sulíkom. Po voľbách 2020 mali vtedajší koaliční partneri opakovane rozličné názory a „vojnu“ neviedli za zatvorenými dverami, ale pred zrakmi celého Slovenka. Už legendárne je obvinenie na adresu Sulíka za to, že „nenakúpil testy.“

Galéria fotiek (17) Podpis koaličnej zmluvy

Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer

30. S francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom preberali nie len politiku. Náš vtedajší premiér sa mu totiž okrem iného pochválil aj historkou o tom, že ho pred odletom do Francúzska ostrihala jeho mladšia dcéra. Zaskočený Macron mu poďakoval za jednoduchosť a priamu povahu.

31. Keď si prebral s funkciou aj premiérsku kanceláriu, zverejnil obsah zásuvky s rôznymi "inštrumentami", ktoré mali podľa jeho slov patriť jeho predchodcovi v úrade Petrovi Pellegrinimu. Vraj keď ho niekto stretne, má mu povedať, aby si po ne prišiel.

PELLEHO INŠTRUMENTY Mám v kancelárii pár skriniek a tie majú pár zásuviek ... nuž a teraz som otvoril jednu dosial... Posted by Igor Matovic on Monday, April 27, 2020

32. Postaral sa o diplomatický škandál. Z pozície premiéra totiž dosť nevhodne zažartoval a vyhlásil, že Rusku prisľúbil za vakcínu Sputnik V Zakarpatskú Rus.

33. Nakúpil dva milióny vakcín Sputnik V. Tento obchod prezentoval vo veľkom štýle priamo na košickom letisku, kde priviezli prvú várku. Žiaľ, veľký záujem medzi ľuďmi nevzbudila a celý obchod bol nakoniec skôr fiaskom. Pre zaujímavosť – na kúpu vakcín sa ešte predtým opýtal ľudí na Facebooku.

Galéria fotiek (17) Igor Matovič o vakcíne Sputnik V

Zdroj: Topky/Maarty

34. O tom, že očkovanie proti ochoreniu Covid-19 medzi mnohými Slovákmi populárne nebolo, asi hovoriť netreba. Igor Matovič chcel počty zaočkovaných zvýšiť naozaj svojsky - takzvanou očkovacou lotériou.

35. Na Facebooku vytvoril okrem iného aj anketu o prednostnom zaočkovaní jeho matky a manželky proti koronavírusu, keďže sám sa očkovania zúčastniť nemohol pre prekonanie choroby. Hranicou, ktorá mala rozhodnúť, bolo 10-tisíc lajkov.

36. Z dôležitého rokovania v Bruseli, kde sa rozhodovalo o miliardách eur z Plánu obnovy, zverejňoval na sociálnej sieti fotky hrncov, jedla aj seba s miestnymi policajtmi.

Peťo Pollák pozval na večeru ... a kukajte ich v čom nám mušle donésli,) ... pre tých, čo im nič dobré nie je - len sa... Posted by Igor Matovic on Thursday, July 16, 2020

Belgickí policajti pred našim ubytkom pozdravujú slovenské dievčatá, vraj najkrajšie široko-ďaleko♥️ Bruu noc Posted by Igor Matovic on Sunday, July 19, 2020

37. „Nebojte sa, dobre bude“. Ďalšie legendárne slová z úst Igora Matoviča. Tieto zazneli, keď odchádzal z pozície premiéra a žezlo prenechával Eduardovi Hegerovi.

38. Dráma v paláci. Tak by sa dalo opísať podanie Matovičovej demisie v čase, kedy sa riešil jeho odchod z postu ministra financií. Matovič totiž aj prišiel do prezidentského paláca za Zuzanou Čaputovou a dokument podal do rúk šéfa jej kancelárie. Potom si to však rozmyslel a listinu mu z rúk vytrhol.

39. V čase, keď už bol predsedom vlády, v pléne NR SR vyhlásil, že poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“. Blaha predtým hovoril o Matovičovej manželke ako o „bielej kobyle.“ Krajský súd v Trnave rozhodol, že Matovič sa má Blahovi na najbližšej schôdzi parlamentu ospravedlniť. Matovič musí navyše zaplatiť aj trovy konania.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

40. Na tlačovke Smeru sa "pobil" s Jurajom Blanárom. Matovič na ňu totiž prišiel s plagátom súvisiacim s údajným nelegálnem financovaním strany. Blanár sa mu ho snažil vziať a strhla sa už legendárna strkanica.

41. Nazval sa Židom 21. storočia. Urobil tak po novinárskej otázke týkajúcej sa toho, či vtedy ešte ako minister financií nezvažuje odchod z ministerstva. "Tak, ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko vinní, lebo Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia na Slovensku chceli urobiť niekoho, kto bude za všetko vinný," povedal.

42. Pripravil si pre nás niekoľko „atómoviek.“ Takto sa zvyknú označovať zákony, z ktorými Matovič počas pôsobenia vo vláde prichádzal. Často im bolo vyčítané, že vznikajú z večera do rána a bez potrebných analýz, odbornej diskusie, legislatívneho procesu či bez toho, aby bolo jasné, aké budú mať dopady.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák, Gettyimages.com

43. Opakovane mal výhrady na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Vyčítal jej napríklad, že s ním počas pandémie nechcela spolupracovať, či jej „liberálne zakotvenie“ a zásahy do politiky.

44. Pridal sa k niektorým iným politikom a vo veľkom kritizuje médiá. Okrem iného spôsob ich práce prirovnal k tomu, aký sa využíval v nacistickom Nemecku.

45. Priznal sa k úplatku. Ten mal vraj dať pred rokmi lekárovi za to, aby operoval jeho otca.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Gettyimages.com, SITA/Ivan Kopčáni, Topky/Ramon Leško

46. Jeden z jeho posledných nápadov bol, aby každý, kto príde v najbližších voľbách voliť, dostal 500 eur.

47. V parlamente pred novinármi „zažartoval“, že má Covid-19. Bolo pritom známe, že iba krátko predtým toto ochorenie prekonal. Chcel tak docieliť to, aby mu dali médiá pokoj.

48. Iba nedávno zažil v strane OĽaNO veľký odchod. Zbohom mu dal totiž Eduard Heger spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi, ktorí ešte donedávna hájili farby jeho hnutia a založili si novú stranu Demokrati.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Ramon Leško

49. Rozbehol „Debaty bez ochranky“, s ktorými v týchto dňoch brázdi Slovensko. Podľa posledných prieskumov sa jeho hnutie pohybuje na prahu zvoliteľnosti.

‼️MÁME PROBLÉM, POĎTE NÁM S NÍM POMÔCŤ 🎂 ☝🏼 Igor Päťdesiatkovič dostal k narodeninám od zlatých fanúšičiek... Posted by OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti on Thursday, May 11, 2023

50. Presne dnes, 11. mája 2023, oslavuje okrúhle 50. narodeniny. Gratulujeme k životnému jubileu!