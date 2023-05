PRÁVE TERAZ Heger sa definitívne vzdáva: Čaputová jeho nápady zhodila, Slovensko bude mať úradnícku vládu!

BRATISLAVA - Svojím rozpadom jej rozbili takmer celý víkendový program, a teraz musí po návrate všetko hasiť. Reč je o prezidentke Zuzane Čaputovej a o umierajúcej vláde Eduarda Hegera, ktorú už okrem Samuela Vlčana opustil aj Rastislav Káčer, a tak ostala už bez ďalších dvoch ministrov. Už nemožno kalkulovať s tým, že by prezidentka nechala Hegera dovládnuť s ďalšími dvoma funkciami na hlave, pričom ich už má teraz tri. Poverený premiér priznal, že hlava štátu jeho nápady na urovnanie krízy neprijala, a tak nás čaká úradnícka vláda.

Heger uznal, že Čaputová jeho nápady na urovnanie krízy neprijala a Slovensko čaká úradnícka vláda

Čaputovú udalosti zasiahli pri ceste do Londýna na korunováciu Karola III.

hlava štátu sa vrátila na Slovensko a celou situáciou sa už zaoberá, pričom má úplne jasno v tom, ako bude konať

očakáva sa odobratie poverovacieho dekrétu Eduardovi Hegerovi a vymenovanie úradníckej vlády, ktorá krajinu povedie až do septembrových predčasných volieb

poverený premiér vystúpil o 11.00 s vyhlásením a o 15.00 sa stretáva so Zuzanou Čaputovou v prezidentskom paláci, o 14.00 sa v paláci objaví aj Boris Kollár

Aktualizované 11:00

Heger vystupuje s vyhlásením. "Po piatkovom odchode druhého ministra v priebehu dvoch dní som sa rozhodol nečakať a pani prezidentke som včera ponúkol 2 alternatívy, ktoré vidím ako menej riskantné, než úradnícku vládu. Riešeniami sú doplnenie neobsadených miest ministrov a aj to, že nebudem vládu viesť," predstavil svoj plán Heger. "Pani prezidentka ani jeden z mojich návrhov neprijala, preto som sa rozhodol pani prezidentke ponúknuť svoje poverenie," skonštatoval už len končiaci Heger. "Konfliktami traumtatizované Slovensko si nezaslúži, aby politická kríza pokračovala čo i len o ďalší deň," uzavrel Heger.

Aktualizované 10:50

Heger o pár minút vystúpi s vyhlásením k aktuálnej politickej situácii.

Čaputová pritom ešte v sobotu bola v Londýne na korunovácii, no pre neodkladné pracovné povinnosti doma sa musela urýchlene vrátiť, aby sa začala venovať ústavnej kríze a rozpadnutej vláde na Slovensku. Sama sa už v Londýne nechala počuť, že má jasno v tom, ako bude po návrate konať. Po týchto slovách sa veľmi nedá rátať s tým, že by Heger do septembra ešte nejakým zázrakom dovládol.

Vyhlásenie, ktorým si ešte celú situáciu zhoršil

Heger si nepomohol ani vyhlásením po odchode Vlčana o tom, že na Slovensku je chaos, za ktorý vraj môže aj on. Hoci toto vyhlásenie zrejme myslel v dobrom duchu, vyznelo mimoriadne politicky a bývalí koaliční partneri zo SASKY aj opozícia ho obvinili zo zneužívania priestoru verejnoprávnej televízie, kde vystúpil. Ústavní činitelia totiž tento priestor väčšinou nevenujú politike, ale prejavu k ľudu počas nejakej krízy alebo výnimočnej situácie. Počas minulých rokov to bola napríklad vysoká inflácia či covid.

Celé to začalo po pridelenej dotácii pre Vlčanovu firmu

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) vo štvrtok (4. 5.) ponúkol pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpenie zo svojho postu. Jeho odchod spustil lavínu udalostí, po ktorej stojí Hegerova vláda na pokraji konca.

Veľmi neslávne vystúpenie Hegera v televízii, ktorý sa rozhodol k národu prehovoriť po Vlčanovom konci, rozhodne nezožalo úspech ani u ministra zahraničných vecí. Ten celú situáciu a kroky Hegera označil za "strašné babráctvo" a o deň na to prezidentku požiadal o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí.

Strany z opozície aj tie mimoparlamentné žiadajú úradnícku vládu, Sme rodina a OĽaNO hovoria, že nastane ešte väčší chaos

Viaceré opozičné aj mimoparlamentné strany následne vyzvali prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu.

Strany bývalej koalície OĽaNO a Sme rodina tvrdia, že úradnícka vláda by spôsobila ešte väčší chaos. Rovnako to vníma aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Naopak, SaS by úradnícku vládu podporila.