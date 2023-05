AKTUÁLNE U prezidentky sa už na koberčeku vystriedali Kollár s Hegerom: Napínavé čakanie na slová hlavy štátu!

VIDEO Vláda Eduarda Hegera končí, prezidentke odovzdá poverenie:

Slovenskom otriasa vládna a ústavná kríza

Heger uznal, že Čaputová jeho nápady na urovnanie krízy neprijala a Slovensko čaká úradnícka vláda

očakáva sa odobratie poverovacieho dekrétu Eduardovi Hegerovi a vymenovanie úradníckej vlády, ktorá krajinu povedie až do septembrových predčasných volieb

čoraž intenzívnejšie sa hovorí o tom, že Hegerovu funkciu preberie ekonóm a viceguvernér NBS Ľudovír Ódor, ktorý by mal byť novým premiérom v Čaputovej vláde

poverený premiér sa o 15.00 stretol so Zuzanou Čaputovou v prezidentskom paláci, o 14.00 sa v paláci objavil aj Boris Kollár, prezidentka vystúpi s prejavom po 16.00

NAKA vyšetruje dotáciu, ktorú poskytlo ministerstvo životného prostredia exministrovi Samuelovi Vlčanovi

Heger novinárom prezradil to, že s prezidentkou si naplánoval ešte ďalšie stretnutie ohľadom riešenia vládnej krízy. "Žiadne peniaze vyplatené neboli a ani nie sú vyplatené," opakuje Heger na margo vyšetrovania dotácie min. životného prostredia pre Vlčana NAKOu.

Situácia sa oveľa viac zamotáva. Dotácia pre Samuela Vlčana, ktorá celý pád vlády odštartovala, sa stáva predmetom záujmu NAKA. Tá informuje na sociálnej sieti o tom, že ju preveruje.

K prezidentke prišiel aj poverený premiér Eduard Heger, ktorý jej odovzdá vlastné poverenie o vedení vlády SR.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová píše možno jeden zo svojich posledných statusov v pozícii vicepremiérky a ministerky za MIRRI a ďakuje Eduardovi Hegerovi za jeho výkon vo funkcii premiéra. "Ak bude vláda pani prezidentky zle nastavená, môže to celú situáciu do konania parlamentných volieb výrazne skomplikovať, budeme to pozorne sledovať a naďalej prinášať konštruktívne riešenia," sľubuje Remišová.

Do prezidentského paláca dorazil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi s vyhlásením pre verejnosť k aktuálnemu postupu vo vládnej kríze po 16-tej hodine. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

V relácii Na telo na TV Markíza Juraj Šeliga (Demokrati) a Richard Raši (Hlas-SD) vyhlásili, že nemajú interné vedomosti o tom, že by sa mal Ľudovít Ódor stať novým premiérom. "Čokoľvek bude menej škodlivé, ako doterajšia vláda," povedal Raši, ktorého Šeliga obvinil z toho, že Hlas nevie čo vlastne chce. Narážal na to, že počas cesty prezidentky do Londýna strana vyhlasovala rýchle nastolenie úradníckej vlády, no teraz ju už vraj odmietajú podporiť.

Podľa Borisa Kollára nemá prezidentka inú možnosť, ako ustanoviť úradnícku vládu. Zdôraznil, že kompetencia zostavovania úradníckej vlády patrí výlučne prezidentke. "Ona si môže sama rozhodnúť, koho si tam dá. Nemusí počúvať parlament," povedal Kollár. Hlava štátu si však podľa neho môže zavolať relevantné politické strany a dohodnúť sa s nimi na obsadení úradníckej vlády. Úvahy o prípadnom posunutí termínu predčasných volieb na skorší ako septembrový termín nepovažuje za reálne. "Potrebujete na to 90 poslancov, keď SaS a OĽaNO povedali, že nie, môžeme pretočiť tento list," dodal v relácii.

Podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica úradnícka vláda nezíska v parlamente podporu a nebude schopná riešiť najväčšie problémy Slovenska. "Ústavná a politická kríza, v ktorej sa nachádza Slovenská republika, sa nedá vyriešiť bez parlamentu," povedal.

Aktualizované 12:24 - novým premiérom v Čaputovej úradníckej vláde by mal byť podľa viacerých zdrojov ekonóm Ľudovít Ódor

Ľudovír Ódor má byť podľa viacerých kuloárnych informácií novým premiérom. Ide o skúseného ekonóma, ktorý momentálne pôsobí ako viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS). Po prípadnom vymenovaní do funkcie premiéra by zrejme túto pozíciu musel opustiť.

Podľa našich informácií mala prezidentka Čaputová dokonca vlastnú, tieňovú vládu vyskladanú už oveľa skôr pre "každý prípad". Ak sa ukáže, že to tak naozaj bolo, jej členmi by mali byť viaceré významné osoby z verejného života, medzi nimi aj Ódor.

Ódor stojí za vytvorením takých inštitúcií, ako napríklad Inštitút finančnej politiky (IFP), Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) alebo Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Na poste viceguvernéra NBS je od februára 2018. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 1999 absolvoval štúdium v odbore matematika – management s titulom magister. Vydal viacero odborných publikácii. Od septembra 2010 do apríla 2012 pôsobil ako poradca premiérky Ivety Radičovej a rovnako bol poradcom aj pre ministra financií. Pred NBS-kou pôsobil aj ako člen dozornej rady Slovenskej sporiteľne.

Hegerovi sa za doterajšiu prácu už poďakoval minister obrany Jaroslav Naď.