Je to podvod! ZVRAT vo vzťahoch medzi SMK a Mostom: Rokovania s Gyimesim vraj zatajovali, zúri otvorená vojna

BRATISLAVA - Už je to úplne otvorený konflikt názorov. Reč je o Aliancii, v ktorej proti sebe bojujú platformy Most-híd a SMK, a tak je po rokoch opäť na pretrase, či vôbec budú mať slovenskí Maďari v parlamente zastúpenie. Vydrží to vôbec Aliancia? Ťažko povedať, pretože v súčasnosti predsedovi Mosta Lászlovi Sólymosovi pije krv to, že SMK pred nimi vraj tajila rokovania s poslancom Gyorgyom Gyimesim, ktorého mosťáci považujú za kontroverznú politickú osobnosť a s jeho príchodom na kandidátke by zrejme opustili Alianciu. Sólymos už otvorene hovorí o možnosti podvodu na spolustraníkoch!

archívne video

Do Aliancie nemieni vstúpiť

Gyimesi má po odchode z klubu OĽaNO ďalšie politické plány, čo rozhodne neskrýval ani na tlačovej konferencii po boku Igora Matoviča a Michala Šipoša. Dokonca vtedy tvrdil, že rokovania s Alianciou o jeho vstupe nie sú na stole a prakticky odchádza "na voľnú nohu". Teraz sa však ukazuje, že nejaké rokovania predsa len boli, o čom sa mal rozhovoriť sám Gyimesi aj v utorok vo vysielaní verejnoprávneho média. Aspoň to tvrdí Sólymos z platformy Most-Híd. "György Gyimesi včera vo verejnoprávnom rozhlase potvrdil, že kandiduje zo 150. miesta na kandidátke Aliancie," vyhlásil v statuse Sólymos. Gyimesi predtým prehlásil, že vstup do Aliancie sa nekoná, čo by však nemuselo nutne znamenať, že na jej kandidátke byť nemusí. Napríklad ako nezávislý politik.

SMK podviedla spojencov a spolustraníkov

Sólymos to však myslí vážne. "Pre mňa to znamená, že SMK podviedla svojich spojencov a spolustraníkov. Maďarská konzervatívna platforma strany najprv poprela a tajila, že s Györgyom Gyimesim rokuje, teraz tají to, že sa s ním dohodla. Predseda SMK nám na republikovom predsedníctve predvčerom totiž oznámil, že rokovania s bývalým poslancom hnutia OĽaNO stále prebiehajú," popisuje Sólymos.

"Aká je v tejto situácii záruka, že predseda strany a člen platformy SMK akceptuje fakt, že medzi platformami strany, ktorej predsedá v tejto otázke nie je a ani nebude zhoda a dohoda?" pýta sa rétoricky Sólymos. "Aká je záruka na to, že Krisztián Forró kandidátnu listinu do parlamentných volieb, aj za cenu rozbitia strany, nepredloží v rozpore s organizačným poriadkom a stanovami strany?" pokračuje.

Ak vraj dôjde k tomu, že Gyimesi môže počítať aj s 2. miestom na kandidátke Aliancie, tak to bude pre Sólymosa veľkým problém a prekročenie červenej čiary. "Pretože ja na takej kandidátnej listine, o ktorej nerozhodne Aliancia, ale úzka skupina v rámci strany či platformy, určite nebudem," vysvetlil.