Súd odsúdil muža za pestovanie marihuany na 15 rokov: Tvrdil, že ju mal na výrobu mastí

"Okresný súd Trnava dnes vyhlásil rozsudok, na základe ktorého uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému uložil trest prepadnutia majetku, ktorého vlastníkom sa stáva štát," povedala Kondákorová. Okresný súd prípad rozhodoval po tom, ako vlani pôvodný rozsudok zrušil krajský súd.

archívne video

Poslanci schválili zníženie trestov za marihuanu

Potreba dekriminalizácie marihuany

Rozsudok kritizuje mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), ktoré poukazuje, že muža odsúdili za výrobu liečivých mastí. Opätovne hovorí o potrebe dekriminalizácie marihuany. "Všetci cítime, že nie je spravodlivé, aby človek dostal za pár marihuanových cigariet vyšší trest ako vrah, mafián či skorumpovaný sudca," vyhlásil podpredseda PS Martin Hojsík s tým, že navrhovaná zmena z dielne ministerstva spravodlivosti síce pri niektorých normách odstraňuje najväčšie problémy legislatívy, zo širšieho pohľadu sa však nič nemení.