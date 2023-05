Nákup telových kamier pre policajtov nie je pre Hamrana prioritou

Galéria fotiek (3) Štefan Hamran

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Nákup telových kamier pre policajtov nie sú pre policajného prezidenta Štefana Hamrana prioritou. V polícii chýbajú iné kľúčové veci, do ktorých by radšej investoval. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii.