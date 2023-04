Poslanci začínajú schôdzu v utorok: Rokovať majú aj o cenách potravín a školských obedoch zadarmo

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že v programe budú všetky predložené návrhy, no prednosť budú mať dôležité vládne a poslanecké návrhy. Smer-SD chce, aby sa na mimoriadnej schôdzi prebrali návrhy, ktoré sa zaoberajú cenovou legislatívou potravín a tiež návrh zákona, ktorý by odpustil prvovýrobcom na pol roka odvody za zamestnancov. Poslanci by mali okrem iného definitívne schváliť novelu školského zákona. Zaviesť by sa mal právny nárok na prijatie dieťaťa v materskej škole od troch rokov od septembra 2025. Obsahuje tiež podporné opatrenia. Zahrnutá by mala byť aj definícia segregácie či zavedenie pozície supervízora.

archívne video Richard Takáč zo Smeru-SD: Vláda dokáže celý deň riešiť MiGy, ale ceny potravín ju netrápia

Parlament má riešiť aj novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vetovala prezidentka. Má zrýchliť výstavbu prioritných diaľničných úsekov. Priamym dôsledkom prijatého zákona by podľa prezidentky bolo vylúčenie kontroly zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií. Hlava štátu vetovala aj novelu zákona o tepelnej energetike. Legislatívny proces podľa nej neposkytol dostatočný priestor na zapojenie odbornej verejnosti.

Rozhodnúť by mali aj o novele, podľa ktorej by budúci dôchodcovia dostávali komplexné informácie

Poslanci by mali po viacerých odkladoch rozhodnúť o návrhu, ktorým by sa osobitný odvod rozšíril na ďalšie subjekty, zároveň by sa zvýšila jeho sadzba na približne trojnásobok. V druhom čítaní je aj návrh, aby súčasťou Ústavy SR bolo právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti. Rozhodnúť by mali aj o novele, podľa ktorej by budúci dôchodcovia dostávali komplexné informácie, ktoré majú zabezpečiť lepšiu informovanosť a zrozumiteľnosť o budúcich dôchodkových nárokoch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Medzi poslaneckými návrhmi sú napríklad novely rokovacieho poriadku NR SR. Ďalej napríklad návrh, ktorý má upraviť dôvody na odvolanie šéfa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. Na programe by mal byť aj opozičný návrh, vďaka ktorému by občania ohrození chudobou mohli dostať jednorazový príspevok 500 eur. V druhom čítaní je tiež návrh, podľa ktorého by obce mohli byť povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete.

Podľa šéfa NR SR je možné, že viaceré poslanecké návrhy sa presunú na ďalšiu schôdzu

Podľa šéfa NR SR je možné, že viaceré poslanecké návrhy sa presunú na ďalšiu schôdzu, no tým stratia zmysel, keďže do konca volebného obdobia by mala byť už len jedna riadna schôdza v júni. Návrh zákona potrebuje prejsť schvaľovaním, ktorý obvykle trvá dve schôdze. V septembri chce Kollár už len slávnostné zasadnutie parlamentu pri príležitosti Dňa Ústavy SR.

Obedy zadarmo by mohli mať aj žiaci na osemročných gymnáziách

Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, by sa mohol rozšíriť o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Petra Krištúfková, Jozef Hlinka, Miloš Svrček a Jozef Šimko (všetci Sme rodina).

O dotácie by mohli požiadať osemročné gymnáziá do 10. septembra 2023 a poskytované by im mohli byť preddavkovo na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023. Poslanci v dôvodovej správe uviedli, že návrh zákona by mohol pomôcť 11.000 deťom. Finančný vplyv návrhu zákona by predstavoval pre rok 2023 sumu 101.200 eur, pre roky 2024, 2025 a 2026 by to malo podľa dôvodovej správy byť vo výške 303.600 eur ročne. Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2023.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR – František Iván

Od mája tohto roka majú obedy zadarmo deti základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň.