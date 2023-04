Dopravu v Bratislave komplikujú nehody i odstavený kamión, tvoria sa kolóny: VIDEO V Petržalke skončilo auto na streche

Aktualizácia 18:55 Doprava v Bratislave je po viacerých dopravných nehodách, ktoré sa stali v utorok v popoludňajších hodinách, plynulá.

Na bratislavskej D2 v Tuneli Sitina v smere z Petržalky do Lamača sa zrazili tri osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zelená vlna RTVS uviedla, že v tomto sa úseku sa tvorí kolóna. Vodiči sa zdržia okolo 30 minút. Na Pražskej na úrovni hlavnej stanice v smere na Patrónku blokuje pravý pruh odstavený kamión. V tomto úseku sú rozsiahle kolóny. Na Trnavskej ceste a Šancovej sa vodiči zdržia asi 40 minút. V smere od Prezidentského paláca stratia vodiči asi 15 minút.

#NEHODA AKTUALIZÁCIA V Bratislave na Moste Lanfranconi v smere do Lamača, zrazili sa tri osobné autá a zablokovali pravý pruh. Stratíte asi 15 minút, dobrzďuje sa ešte na D1 za Inchebou — Zelená vlna (@zelenavlna) April 25, 2023

Kolóna sa tvorí aj v Bratislave na D1 od Prístavného mosta po výjazd Gagarinova. Zdržanie je približne 15 minút, v opačnom smere vodiči stratia do desiatich minút. Nehoda sa stala i na Botanickej pri Botanickej záhrade v smere do Karlovej Vsi. V ľavom pruhu sa zrazili tri autá, vodiči musia počítať so zdržaním.

archívne video

Na Moste Lanfranconi v smere do Lamača sa zrazili tri osobné autá, ktoré zablokovali pravý pruh. V tomto úseku vodiči stratia približne 15 minút. Nehoda sa stala aj v bratislavskej Petržalke na kruhovej križovatke Panónska - Azúrová - Dolnozemská. Premávka sa vo všetkých smeroch spomaľuje.

Na Pajštúnskej ulici v smere na Smolenickú v Petržalke došlo k hromadnej dopravnej nehode, úsek uzavreli a obchádzky viedli po okolitých uliciach. Neovládateľné auto vo veľkej rýchlosti ramovalo dopravné značenie a skončilo na streche.

Linka 98 premáva odklonenou trasou. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe. "Linka 98 je v smere jazdy na Jasovskú presmerovaná z Kutlíkovej na Jantárovu cestu, Šintavskú a späť na Budatínsku," uviedol DPB. Neobsluhujú sa zastávky Tupolevova a Smolenická.