MIMORIADNE Rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská končí vo svojej funkcii!

Kurilovská už skôr pripúšťala svoj koniec, sama však odstúpiť nechcela

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru (PZ) Luciu Kurilovskú. Rektorku Kurilovskú môže odvolať jedine hlava štátu, čo sa v týchto minútach stalo skutočnosťou. Na túto alternatívu jej konca poukazovala aj samotná Kurilovská. "Pán minister má právo dať akademickému senátu návrh a potom na základe toho právo pani prezidentke návrh na moje odvolanie. Ja som rektorka, čiže mňa odvoláva pani prezidentka. Je to jeho plné právo, no ja viem, že akademický senát plne stojí za mnou a ja v tomto momente nevidím dôvod vyvodzovať z tohto zodpovednosť. Môžete si to vysvetľovať ako chcete. Podľa mňa by bolo teraz zbabelé, aby som odstupovala," povedala šéfka akadémie po rokovaní na jednom z mnohých výborov Kurilovská ešte 14. marca.

Kurilovskej odvolanie navrhol Čaputovej sám minister Mikulec

Odvolanie rektorky navrhol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v súvislosti s kauzou postrelenej študentky.

Obvinený je pedagóg Šeparnev

K udalosti došlo 1. marca v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku (20) so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Šeparneva polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Miška mala navyše v posledných dňoch ďalšie komplikácie, čo si vyžiadalo jej ďalšiu hospitalizáciu. Išlo o infekciu nemocničnou baktériou. "Dostala antibiotiká kvôli nemocničnej baktérii, ale musia zabrániť tomu, aby sa zápal rozšíril ďalej," povedal pre portál Miškin otec.

Zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyjadrili Kurilovskej plnú podporu. Prezidentku v liste požiadali o prehodnotenie dôvodu na jej odvolanie a neprijatie predloženého návrhu ministra vnútra. Rektorku podporili aj vedenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a akademický senát univerzity.