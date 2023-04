PREDPOVEĎ počasia, ktorá vás nepoteší: Na týchto miestach čakajte Zelený štvrtok na bielo! Hlásia aj snehové jazyky

Počasie sa zmení vďaka teplému frontu spojenému s tlakovou nížou, ktorý na naše územie postupuje netypicky zo severovýchodu. Ak by ste vak čakali nádherné jarné dni, budete sklamaní. Veľká noc tento rok prinesie so sebou sneženie, ktoré sa spustí práve dnes, na Zelený štvrtok. Biela nádielka pokryje najmä sever, v noci na piatok nie je vylúčené sneženie ani na strednom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa pre sneženie vydal SHMÚ na dnes pre Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SHMU.sk

Ako informuje portál imeteo.sk, dnes by mohlo napadnúť od 1 do 10 cm snehu. V horských oblastiach to však môže byť aj viac. Snežiť by malo aj v piatok a v sobotu. V nižších polohách treba rátať s dažďom.

Na cestách buďte opatrní

Kým mrazivé noci narobili vrásky na čele najmä ovocinárom a záhradkárom, snehová pokrývka potrápi zase šoférov. Problémom môže byť najmä to, ak už máte prezuté letné gumy a pôjdete smerom na východ. Rizikový bude najmä dnešok, kedy sa môžu tvoriť snehové jazyky či záveje to na juhu východného Slovenska. Na Veľký piatok upozorňujú meteorológovia na poaľadovicu na celom území.

Hrozia lavíny

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí pre polohy nad 1800 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, informuje TASR. V nižších polohách, v Nízkych Tatrách a vo Fatrách je omnoho menší prírastok nového snehu a platí tam malá lavínová hrozba, prvý stupeň. Informoval o tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Nový sneh z posledného sneženia je vetrom previaty do južných expozícií na veľmi tvrdý firnový podklad. Nachádzajú sa tu snehové vankúše a dosky, ktoré sa aj pri malom dodatočnom mechanickom zaťažení môžu uvoľniť," upozornil Chlebovec.

Počas dňa na Slovensko postúpi od východu teplý front. Teplota vzduchu vo výške 2000 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo mínus štyroch stupňov Celzia. Oblačnosť bude počas dňa pribúdať a popoludní sa očakáva sneženie.