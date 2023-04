Táto špičková 3D tlačiareň, s ktorou si môžeš privyrobiť, stojí smiešne málo. Toto sa často nevidí!

Kúpiť si dobre vybavenú 3D tlačiareň pre domáce použitie už dnes nie je tak náročné. Konkurencia je silná a ceny neustále klesajú. Pri výbere by ste ale predsa len mali zvážiť niekoľko faktorov, ktoré môžu do veľkej miery ovplyvniť to, aký výsledok dostanete. Dnes vám predstavíme tlačiareň Tevoup Tarantula Pro, ktorá sa hodí pre drvivú väčšinu začiatočníkov.