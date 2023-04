Politológovia o končiacom Šeligovi: Neodchádza zo Za ľudí neskoro? Ak niekde zakotví, bude to aj so Žitňanskou

archívne video

Juraj Šeliga odchádza zo Za ľudí. Robí podľa vás správny krok?

(RŠ): Z hľadiska jeho osobnej politickej budúcnosti určite áno. Strana Za ľudí bola odsúdená na zánik v momente, keď z nej odišiel otec zakladateľ Andrej Kiska. Od tohto momentu išlo len o otázku času, kedy definitívne skončí. Dnes je táto strana len spôsob na to, aby niekomu poslúžila ako nástroj na úspešné rokovanie o nejakej predvolebnej koalícii.

(JL): Ak by sme na túto situáciu použili mierne zmenený bonmot klasika, tak by sa dalo o tomto kroku povedať, že "je to malý krok pre Juraja a ešte menší pre Slovensko". Juraj Šeliga uteká z potápajúcej sa lode. To rozhodne nepomôže jeho politickej kariére a morálnemu renomé. Juraj Šeliga aktuálne už nebojuje za slušné Slovensko, ba ani za ľudí ale za svoju politickú budúcnosť.

Nie je to neskoro?

(RŠ): Otázne je, čo je neskoro. Do parlamentu bol Šeliga zvolený za túto stranu, prečo by teda z nej mal odísť skôr? To skôr tí ostatní ukázali, že k strane nemali žiadny vzťah a vstúpili do nej len s jediným cieľom - dostať sa do nejakej verejnej funkcie.

(JL): Ak je jeho cieľom získať miesto na kandidátke zvoliteľnej strany, tak to ešte nie je neskoro. Neskoro by bolo, ak by tak urobil po uzavretí kandidátok. V každom prípade, čo sa týka morálno-politického obrazu Juraja Šeligu, tak toto rozhodnutie prišlo naozaj trápne neskoro.

Šeliga a Žitňanská politicky pôsobia ako dvojičky, tvrdí politológ

Kam podľa vás môže zakotviť? Bude sa Eduard Heger báť ho zobrať k Demokratom?

(RŠ): Juraj Šeliga nemá za sebou nejaký väčší politický škandál. Je síce pravda, že veľa vody v politike nenamútil, pôsobil ako typický politický karierista, ale nemá prečo ťahať stranu, do ktorej vstúpi, smerom nadol.

(JL): Myslím si, že jediné strany, ktoré budú ochotné uvažovať o angažovaní Juraja Šeligu budú Hegerovi Demokrati a Dzurindovi Modrí - Európske Slovensko (tí však ešte stále nevznikli). Myslím si, že sa rozhodne pre Demokratov a Demokrati isto privítajú, že sa počet ich poslancov v súčasnej NR SR aspoň priblíži počtu kresiel, ktoré majú momentálne vo vláde dočasne povereného premiéra Hegera.

Je možné predpokladať, že ak niekde skončí Šeliga, automaticky za ním pôjde aj Jana Žitňanská?

(RŠ): Obaja pôsobia momentálne ako politické dvojičky, preto je vysoko pravdepodobné, že rokujú o spoločnej politickej budúcnosti.

(JL): Toto je veľmi pravdepodobné. Zdá sa, že obaja sú si politicky a osobne blízky a ich ďalšie politické kroky budú nateraz s najväčšou pravdepodobnosťou totožné.

Ako sa Juraj Šeliga ako politik podľa vás presadil od čias Za slušné Slovensko? Bola to premárnená šanca?

(RŠ): Andrej Kiska o ňom raz povedal, že ide o jeden z najväčších politických talentov medzi mladými ľuďmi za posledné roky. Dnes vieme, že buď sa Andrej Kiska mýlil alebo Šeliga len neukázal, prečo by Kiskove tvrdenie malo platiť.

(JL): Áno, bola to jednoznačne premárnená šanca a nie pekný príbeh plný zlých rozhodnutí.