Mikulec mal mať previerku,ak sa oboznamoval s dokumentmi NATO, tvrdí Pčolinský

Galéria fotiek (2) Peter Pčolinský

BRATISLAVA - Pokiaľ sa dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec oboznamoval s dokumentmi NATO a EÚ, mal mať certifikát o absolvovaní previerky. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda parlamentu a hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ak sa minister dopustil porušenia zákona, mal by za to niesť podľa ďalších diskutujúcich zodpovednosť.