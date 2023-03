Národná rada zasadá aj dnes: Pozrite sa čo doposiaľ schválili

BRATISLAVA - Samosprávy majú dostať celý tohtoročný podiel na dani z príjmov právnických osôb už do konca apríla. Obce by tak mali získať 171 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) 73,3 milióna eur. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý Národná rada (NR) vo štvrtok posunula do druhého čítania.

Parlament rokuje o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, celý tak prerokuje na aktuálnej schôdzi. Druhé čítanie sa uskutoční vo štvrtok popoludní. Obce, VÚC a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie, pričom pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva bude nabiehať postupne, konštatovalo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

"Na preklenutie obdobia do poskytnutia tejto pomoci a s cieľom zabezpečiť samosprávam potrebnú likviditu na úhradu faktúr navrhuje sa poskytnúť obciam a vyšším územným celkom sumu zvýšenia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb v roku 2023 už do 28. apríla 2023," uviedol rezort financií. Budúci rok už majú dostávať podiel tradičným spôsobom, každý mesiac jednu dvanástinu.

Novela má byť účinná dňom vyhlásenia

Samosprávy si tradične rozdeľujú výnos dane z príjmov fyzických osôb. Nárok na podiel dane z príjmov firiem získali na dočasné obdobie rokov 2023 a 2024 potom, ako parlament schválil zvýšenie daňového bonusu na 140 eur mesačne rovnako na obdobie dvoch rokov. Toto zvýšenie totiž spôsobí výpadky dane z príjmov fyzických osôb.Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.

Poslanci Národnej rady (NR) SR presunuli rozhodnutie o poslaneckom návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení na nasledujúcu májovú schôdzu. Pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok neboli uznášaniaschopní a dohodli sa tak na jeho odložení.Sporitelia by mohli mať podľa návrhu kedykoľvek prístup k majetku z dobrovoľných príspevkov v druhom pilieri, nie až po dovŕšení dôchodkového veku. Zároveň by sa mohli zaplatené dobrovoľné príspevky daňovo zvýhodniť.

Novelou chcú poslanci zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok. Sporiteľ by mohol mať prístup k majetku tvorenému z dobrovoľných príspevkov alebo jeho časti v zásade kedykoľvek, nie až dovŕšením dôchodkového veku, a to aj opakovane. Osobitný výber by mala vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu. Aj po vyplatení osobitného výberu by mohol sporiteľ ďalej platiť dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet.

Daňový stimul navrhli predkladatelia tak, aby nezdaniteľnou časťou základu dane bola suma zaplatených dobrovoľných príspevkov, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov a najviac do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

"Keďže však zavedenie daňového stimulu znamená, že sa štát vzdá časti svojich príjmov, poslanci navrhli, aby zvýšenie flexibility pri čerpaní majetku tvoreného z dobrovoľných príspevkov bolo umožnené iba za podmienky povinnosti zvýšenia základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si sporiteľ tento základ dane znížil, a to v prípade, ak by prostriedky cez osobitný výber čerpal pred dovŕšením 55. roku veku," konštatovali predkladatelia v dôvodovej správe.

Poslanci stihli k návrhu odhlasovať viaceré pozmeňujúce návrhy

Poslanci stihli k návrhu odhlasovať viaceré pozmeňujúce návrhy Petra Kremského (OĽANO). Predvolená investičná stratégia by sa mala podľa jedného z nich uplatňovať aj na dobrovoľné príspevky, ak má sporiteľ povinné príspevky v predvolenej investičnej stratégii.

Na programový výber dôchodkových úspor by sa nemala vzťahovať individuálna garancia. Návrh zákona by mal zaviesť nový programový výber časti dôchodkových úspor podľa rozhodnutia sporiteľa. Nie je dôvod, prečo by sporiteľovi mala byť takáto časť dôchodkových úspor garantovaná, argumentoval Kremský. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) by sa mala rozšíriť povinnosť poskytovať stanovené údaje, vrátane osobných údajov, aj Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a Národnej banke Slovenska (NBS).