Matovič hovorí ukázaní prostredníka voličom: Opäť predložil návrh na odmenu vo voľbách, avizuje aj plán B

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (OĽANO) opätovne predložil do parlamentu návrh na zavedenie 500-eurovej odmeny za účasť v tohtoročných voľbách. Totožný návrh v stredu parlament neposunul do druhého čítania. Dodal, že nejde o avizovaný "plán B", ktorý chce oznámiť vo štvrtok (30. 3.).

"Mrzí ma, že dnes zástupcovia všetkých politických strán symbolicky ukázali prostredník svojim vlastným voličom aj dvom miliónom nevoličov. Ukázali, že im na nich nezáleží, že nimi pohŕdajú," komentoval odmietnutie 500-eurovej odmeny v stredu Matovič. Plán B označil za dosť kontroverzný.

Matovič očakáva rokovanie

Návrh predložený do parlamentu by podľa Matoviča mal byť zaradený vzhľadom na to, že bol predložený ešte pred odmietnutím pôvodného návrhu v parlamente. Očakáva, že sa o ňom bude rokovať na májovej schôdzi. Odmieta, že by išlo o návrh v rovnakej veci ako návrh na desaťpercentnú zľavu z poplatkov za účasť vo voľbách. Poukazuje na výrazný rozdiel v dosahu na verejné financie. Kým pri zľave išlo o približne deväť miliónov, 500-eurová odmena by štát stála 1,5 miliardy eur.

Odmena podľa neho zaručí vysokú účasť vo voľbách

Zopakoval, že odmena by podľa neho priniesla vysokú účasť vo voľbách. Obáva sa nízkej účasti a snahy po voľbách zmeniť režim. Poslanci NR SR v stredu odmietli návrh na 500-eurovú odmenu pre voličov za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva v stredu neposunuli do druhého čítania. V rokovacom poriadku NR SR sa uvádza, že ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.

M. Vetrák: Opätovné predloženie Matovičovho návrhu je legitímne

Opätovné predloženie návrhu na zavedenie 500-eurovej odmeny za účasť v tohtoročných voľbách je legitímnou cestou, keďže návrh poslanec Igor Matovič (OĽANO) podal ešte pred hlasovaním o pôvodnom návrhu. Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).

Vetrák argumentuje, že pokiaľ Matovič predložil do parlamentu nový návrh o odmene skôr, ako sa o pôvodnom návrhu hlasovalo, mohlo by sa o ňom rokovať aj na ďalšej májovej schôdzi. Záleží to podľa neho od rozhodnutia predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). "Podľa mojich informácií podal predseda OĽANO Igor Matovič návrh zákona ešte pred hlasovaním. Je to teda legitímna cesta spracovania legislatívneho návrhu," skonštatoval. V oboch prípadoch ide o novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Neuplynula polročná lehota

Podobne podľa Vetráka postupoval v januári podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) pri novele Ústavy SR, keď predložil nový návrh v tej istej veci ešte skôr, ako bola pôvodná novela odhlasovaná. Išlo o novelizáciu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia. Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak parlament návrh zákona neschválil, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.

Vo februári už parlament odmietol novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V nej navrhovali poslanci odmenu vo forme zľavy desať percent z poplatkov štátu za účasť vo voľbách. Keďže ešte neuplynula polročná lehota, mohol by to byť dôvod na nezaradenie aktuálneho Matovičovho návrhu. "Pokiaľ to predseda parlamentu predloží na posúdenie ústavnoprávnemu výboru, budeme sa zaoberať tým, či ide o návrh v tej istej veci. Verím, že výbor rozhodne v súlade s doterajšími stanoviskami," reagoval Vetrák.

Dostál: Opätovný návrh na odmenu 500 eur sa nedá zaradiť na ďalšiu schôdzu

Opätovný návrh poslanca Igora Matoviča (OĽANO) na zavedenie 500-eurovej odmeny za účasť v tohtoročných voľbách bol podaný v rozpore s rokovacím poriadkom, myslí si poslanec Ondrej Dostál (SaS). Týka sa podľa neho rovnakej veci ako návrh na zľavu z poplatkov štátu za účasť vo voľbách odmietnutý vo februári, teda pred menej ako šiestimi mesiacmi. Nie je teda možné ho zaradiť do programu nasledujúcej schôdze. V liste na to upozornil predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).

"Nový návrh poslanca Matoviča bez najmenších pochybností upravuje tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh poslancov OĽANO, a to poskytnutie odmeny za účasť vo voľbách do NR SR, a preto je dnes podaný nový návrh poslanca Matoviča predložený v rozpore s paragrafom 96 odseku 3 zákona o rokovacom poriadku," uviedol Dostál.