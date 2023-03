AKTUÁLNE Silný vietor trápi celé Slovensko: V horských oblastiach Tatier dosiahne až silu orkánu!

VIDEO: Aj Bratislavu na konci marca prekvapil sneh

Tretí stupeň výstrahy sa v prípade trojice okresov týka oblastí nad 1500 metrov nad morom. Predbežne platia do utorka (28. 3.) do 4.00 h. Vietor môže podľa SHMÚ dosiahnuť v nárazoch rýchlosť do 180 kilometrov za hodinu, priemerná rýchlosť môže byť do 120 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: shmu.sk

Okrem iného sa to týka pešej turistiky či horolezectva. Nižšie stupne výstrahy pred vetrom platia prevažne do utorkového rána na území celého Slovenska. Vo väčšine Žilinského kraja a tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. SHMÚ vydal v tejto súvislosti najnižší stupeň výstrahy, ktorá je predbežne platná prevažne do utorkového večera. V niektorých okresoch severného Slovenska by mal od utorkového rána začať platiť aj prvý stupeň výstrahy pred snežením.