AKTUÁLNE Bratislavčania zažili šok: Víchrica Khusru priniesla na konci marca sneh aj do Bratislavy! Vietor fúka všade

BRATISLAVA - Väčšinu Slovenska v týchto chvíľach už trápi silný vietor, dážď, sneh a mimoriadne nepriaznivé počasie. Na horách dosahuje silu orkánu. Rátajte s tým, že bude naberať na sile približne do 16. hodiny, najmä na západe Slovenska.

Silný vietor môže páchať škody v podobe prevráteného záhradného nábytku, popadaných konárov a stromov, no v kombinácii so snehom či dažďom môže aj výrazne znížiť viditeľnosť, informuje portál imeteo.sk. Prehánky v podobe dažďa so snehom prekvapili aj západ Slovenska.

Okolo 14.00 začalo snežiť aj v hlavnom meste. Počasie by sa však v polovici týždňa malo upokojiť a priaznivé počasie môžeme očakávať až do soboty, kedy dôjde k druhému výraznému zlomu teplôt a ďalšiemu ochladeniu.

Vietor sa neskôr popoludní a podvečer presunie ďalej na východ Slovenska. Tam by mal byť najsilnejší večer okolo 20.00, a to konkrétne v okrese Rožňava, Košice, Košice a okolie a vo Východoslovenskej nížine.

Horám sa vyhnite

Na horách fúka vietor v nárazoch rýchlosťou aj cez 120 km/h. Treba rátať s tým, že to tak bude do konca dňa. Silný však nie je iba v nárazoch, ale aj z hľadiska priemernej rýchlosti. V oblasti Vysokých Tatier a Nízkych Tatier môže nabrať silu orkánu, čo znamená, že priemernú rýchlosť vetra vyše 117 km/h.

Pri prechode zvlneného studeného frontu v noci na pondelok na viacerých miestach nasnežilo. Snehové prehánky na severe sú aj počas dňa snehové a práve pre čerstvo napadnutý sneh a silný vietor sa očakávajú mimoriadne nepriaznivé podmienky.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnešok viacero meteorologických výstrah.