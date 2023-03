V Trenčíne zrekonštruujú starý železničný most: Takúto parádu inde na Slovensku nenájdete!

Galéria fotiek (1) Zdroj: Trenčín 2026

Starý železničný most v Trenčíne sa má do roku 2026 zmeniť na unikátny pobytový most spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou Zámostie. Budúcu podobu mosta odprezentoval minulý týždeň poslancom mestského zastupiteľstva trenčiansky hlavný architekt Martin Beďatš.