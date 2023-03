Nové informácie v prípade vraždy v Petržalke: Za Šimonkom († 9) smútia aj spolužiaci! Súrodenci z prominentnej rodiny

BRATISLAVA - V prípade rodinnej tragédie v Petržalke je stále množstvo otázok. Preveruje sa aj postup polície, no záhadou stále ostáva, prečo prišli o život dvaja súrodenci a 9-ročný Šimonko. Ten bol veľmi nadaný a smútia za ním aj spolužiaci zo základnej školy, ktorú navštevoval.

Tragédia sa stala uplynulú nedeľu. Na polícii bol oznámený muž, ktorý okolo 10:15 vyskočil z okna bytového domu na Vyšehradskej ulici v Petržalke. Ešte žil a záchranári ho prevážali do nemocnice, avšak zraneniam podľahol. O 15-tej prijala polícia ďalšie oznámenie - z rovnakého bytu vyškočil aj žena, ktorá bola na mieste mŕtva. Polícii sa podarilo byt lokalizovať o 16:30. Keď otvorili dvere, naskytol sa im ďalší hrozný pohľad. Vnútri ležal dobodaný len 9-ročný chlapec.

Muž a žena, ktorí z okna vyskočili, boli súrodenci. Polícia neskôr spresnila, že žena mala 39 rokov a muž 27. Jedna z verzií, s ktorou polícia pracuje je, že muž dobodal dieťa aj svoju sestru, ktorá bola matkou chlapca. Potom vyskočil z okna. Žena sa mala prebrať a keď videla mŕtveho syna, rozhodola sa ukončiť svoj život tiež skokom z okna.

Sused prehovoril o rodinnej tragédii v Petržalke

Prominentná rodina

Čo sa medzi súrodencami odohralo, nie je doteraz známe. Skloňuje sa aj verzia, že mohlo ísť o hádku pre peniaze. Súrodenci však pochádzali z rodiny prominentného slovenského neurológa a vedca, ktorého poznajú aj v zahraničí. Prispel aj k inovácii liečby Alzheimerovej choroby. Ako prvý o tom informoval portál čas.sk. 39-ročná Michaela bola rovnako lekárka - psychoterapeutka. Pracovala kedysi v Centrum Memory, neskôr odtiaľ odišla.

Galéria fotiek (4) V Petržalke vyskočil z okna muž, po ňom aj jeho sestra. V byte našli mŕtve dieťa

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (4) V Petržalke vyskočil z okna muž, po ňom aj jeho sestra. V byte našli mŕtve dieťa

Zdroj: Topky/Maarty

Jej brat, 27-ročný Marek, sa mal tiež pohybovať v lekárskom prostredí. Donedávna býval s jeho otcom na Slavíne, neskôr sa presťahoval do vlastného bytu. Ani o ňom, ani o jeho sestre však susedia nevedia takmer nič.

9-ročný Šimonko, syn Michaely, navštevoval školu v Petržalke. Spolužiaci boli zo správy o jeho smrti v šoku. "Moja dcéra prišla domov s plačom. Vo vestibule školy majú jeho fotku aj so sviečkou," povedala pre Topky jedna z mamičiek. Šimonko bol nadaný a obľúbený žiak.

Galéria fotiek (4) Škola, do ktorej chodil Šimonko († 9)

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Postup polície

V prípade prebieha vyšetrovanie, dokonca sa vyšetruje aj samotný postup polície. Tej sa podarilo lokalizovať byt, z ktorého vyskočil Marek až večer o 16:30. "Ihneď po prijatí prvotného oznámenia o páde muža z jedného z bytov, policajti na mieste začali vykonávať potrené úkony s cieľom objasnenia okolností tejto udalosti. Policajti pristúpili k tejto situácii zodpovedne a na mieste vykonali bezodkladne po príchode prvotné úkony. Po príchode hliadky PZ na miesto sa zranený muž nachádzal vo vozidle rýchlej lekárskej pomoci. V zmysle prijatého oznámenia však nebolo jednoznačne zrejmé, z ktorého bytu 7-poschodového obytného domu k pádu muža došlo, rovnako tento muž pri sebe nemal žiadny doklad totožnosti a zároveň nikto z obyvateľov obytného domu muža nespoznal," vysvetľoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Policajti sa tak snažili skontaktovať s obyvateľmi každého z bytov, no nie so všetkými sa im to podarilo. "V rámci preverovania okolností udalosti na mieste činu policajti získali od obyvateľov domu informácie, ktorých hodnovernosť bolo potrebné verifikovať, avšak vzhľadom na neprítomnosť viacerých obyvateľov bytového domu bolo preverovanie časovo náročnejšie. Pri viacerých bytoch nikto nereagoval na opakované pokusy o skontaktovanie. V tom čase neexistoval zákonný dôvod, aby policajti využili svoje oprávnene a otvorili niektorý z bytov," povedal Szeiff s tým, že v rámci vykonaných úkonov bola využitá aj možnosť služobného dronu.

Postup polície však preveruje odbor kontroly Prezídia Policajného zboru. "V uvedenej veci vykonáva kontrolu odbor kontroly PPZ," spresnili z tlačového odboru rezortu vnútra.