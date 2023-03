Ak prejde návrh Hlasu, dôchodky by sa mohli od júla zvýšiť o 8 %, tvrdí Erik Tomáš

BRATISLAVA - Poslanci mimoparlamentného Hlasu-SD chcú v Národnej rade (NR) SR opäť presadiť svoj spôsob mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ktorý by mal platiť už od polovice tohto roka. Ak prejde, mal by priniesť mimoriadne zvýšenie penzií o 8 %.

Parlament schválil možnosť mimoriadneho zvyšovania dôchodkov v priebehu roka už na predchádzajúcej schôdzi, oproti pôvodnému návrhu Hlasu-SD však poslanci upravili mechanizmus valorizácie a posunuli jej účinnosť až na budúci rok.

"My hovoríme, že treba byť štedrejší voči dôchodcom. Dôchodcovia nielen v tomto roku nemali mimoriadne valorizované dôchodky, ale ani v tom minulom. Náš návrh je istota, že by sa dôchodky mimoriadne valorizovali k 1. júlu," zdôraznil v utorok na tlačovej konferencii nezaradený poslanec Erik Tomáš. Pozmeňujúci návrh predloží k vládnemu návrhu novely zákona o sociálnom poistení, o ktorom by sa podľa programu aktuálnej schôdze malo rokovať budúci týždeň v utorok (28.3.).

"V prípade, že by prešiel návrh strany Hlas-SD, od 1. júla by sa dôchodky zvýšili o približne 8 %, v priemere o 46 eur," vyčíslil Tomáš. To je podľa neho viac, ako by umožnil konkurenčný návrh poslanca SaS Petra Cmoreja. Ten rovnako navrhuje posunúť účinnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ale iným spôsobom, ktorá podľa Tomáša nakoniec nemusí priniesť zvýšenie penzií už počas roka. Deklaroval, že návrh Hlasu-SD podporuje aj Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS).

Náklady mimoriadnej valorizácie v tomto roku odhaduje Tomáš na približne 300 miliónov eur. Zdroje na to vidí minimálne v štyroch oblastiach. Predpokladá, že sa nevyčerpá celá pomoc s vysokými cenami energií, naplno sa nečerpajú ani eurofondy a rezerva je aj v kapitole ministerstva obrany. Poslanci ich strany sú tiež pripravení podporiť rozšírenie mimoriadneho odvodu pre regulované subjekty, o ktorom sa má rozhodovať na aktuálnej schôdzi, musí sa však vzťahovať aj na banky. "Máme štyri zdroje, kde sa dá 300 miliónov eur pohodlne nájsť," uzavrel Tomáš.