Včasný zásah ľudí pri požiari pomohol zachrániť vzácnosti v Slovenskom banskom archíve

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov aj dobrovoľníkov sa pred sobotňajším (18. 3.) ohňom v Banskej Štiavnici podarilo uchrániť vzácne archívne dokumenty v tamojšom Slovenskom banskom archíve (SBA), ktorých časť patrí do zoznamu UNESCO. Hlavná budova SBA leží v susedstve centra požiaru, ktorý sa rozhorel na streche budovy tzv. Banky lásky. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.

"Pracovníci archívu a desiatky dobrovoľníkov premiestnili najohrozenejšie materiály do opačného krídla budovy, odkiaľ mohli byť v prípade potreby odsunuté aj mimo objektu," uvádza ministerstvo. "Hasiči v poslednej chvíli zabránili šíreniu požiaru do celého krovu budovy archívu, čím predišli ešte väčšej katastrofe," dodáva.

Milí bádatelia a navštevníci, vzhľadom na aktuálny krízový stav až do odvolania zatvárame archív pre verejnosť. Takisto... Posted by Slovenský banský archív on Sunday, March 19, 2023

Robili, a stále robia, čo môžu

Okresný úrad v Banskej Štiavnici zabezpečil plachty, ktorými boli prekryté ostatné časti najohrozenejších archívnych fondov, aby nedošlo k ich premočeniu. MV SR rozhodlo o vyslaní špecializovaného reštaurátorského tímu Slovenského národného archívu, ktorý na mieste preskúma možné dôsledky požiaru na archívne dokumenty. Reštaurátori následne navrhnú všetky potrebné kroky na ochranu dokumentov národného archívneho dedičstva nevyčísliteľnej historickej hodnoty.

Slovenský banský archív

SBA je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. Hlavnou náplňou archívu je preberať, odborne spracovávať a vedecky sprístupňovať archívne dokumenty z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a príbuzných odvetví z celého územia Slovenska. V súčasnosti spravuje viac ako 360 archívnych fondov o rozsahu takmer 6000 bežných metrov od 16. storočia až do súčasnosti. Medzi najcennejšie patria dokumenty a mapy komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici z rokov 1524 až 1919, ktoré sú zapísané do dokumentárneho dedičstva ľudstva – do Registra UNESCO Pamäť sveta.