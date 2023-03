AKTUÁLNE V Stupave utiekol býk: Pobehuje splašene po diaľnici D2, zasahujú už policajti! Toto je on

STUPAVA - Býka, ktorý utiekol pravdepodobne z chovu, spozorovali obyvatelia Stupavy dnes predpoludním. Zaznamenali ho na jednej z domácich bezpečnostných kamier. Obyvatelia hlásili, že vyplašené zviera narážalo do áut. Očití svedkovia ho hlásia už aj v aplikácii Waze.

Vyplašené zviera, ktoré pravdepodobne utieklo z chovu hlásili najskôr obyvatelia Stupavy a teraz už aj používatelia aplikácie Waze. Býk sa pohybuje na diaľnici D2 zo Stupavy smerom do Bratislavy a komplikuje dopravu, keďže naráža do áut. Na mieste by už mali v týchto chvíľach zasahovať policajti.

Galéria fotiek (3) Býk utiekol z chovu, komplikuje dopravu na diaľnici

Zdroj: Waze