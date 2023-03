Parlament sa točí okolo témy darovania Migov na Ukrajinu: Vláda o odovzdaní lietadiel stále nerozhodla!

BRATISLAVA - Je to ako nekonečný príbeh, ktorý sa rieši už niekoľko týždňov, no napriek tomu ide o mimoriadne dôležitú tému, ktorú, nanešťastie, má na starosti len poverená vláda Eduarda Hegera (Demokrati) a viacerí odborníci sa právne rozchádzajú či na to má kabinet vôbec právo. Ide o toľko skloňovanú tému darovania stíhacích lietadiel MiG-29 na Ukrajinu. Toto bola dokonca téma aj na stredajšom rokovaní vlády. Pred zasadnutím kabinetu to potvrdili viacerí ministri, pričom v utorok večer sa k tejto téme rozprávali na stupni dôverné aj na výbore pre vojenské spravodajstvo.

Tlačová agentúra SITA podľa povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) zverejnila nesprávnu a klamlivú informáciu o tom, že vláda vraj rozhodla o vydaní Migov na Ukrajinu. "Nie je to prvá takáto skúsenosť s touto agentúrou. Bod na dnešnom rokovaní vôbec nebol ani zaradený na vláde. Je to nebezpečné, z agentúr okamžite preberajú správy aj zahraničné portály," kritizuje dnešnú mediálnu udalosť minister. Táto záležitosť bude na rokovaní vlády podľa Naďa až vtedy, keď budú mať všetky informácie k dispozícii.

Rozhodnutie o Migoch teda podľa Naďa ešte nepadlo.

Ako Naď načrtol, kabinet oboznámil s ponukou, ktorú dostalo Slovensko a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko hovoril o technických aspektoch. Všetci zúčastnení ministri sa podľa šéfa rezortu zhodli, akým spôsobom rozhodnúť o odovzdaní stíhačiek. "Z hľadiska právneho máme úplne jasno, ako to ideme urobiť," uviedol.

Naď tiež potvrdil, že niektoré migy budú v prípade ich poslania na Ukrajinu slúžiť vzhľadom na ich technický stav len na náhradné diely. Potvrdil aj zámer odovzdať stíhačky spoločne s Poľskom, naďalej sa o tom rokuje.

"Určite sa o tom budeme rozprávať," avizoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

Zopakoval, že Slovensko by za to malo dostať materiálnu a finančnú kompenzáciu. Viac informácií poskytne po rokovaní kabinetu.

Remišová je za darovanie strojov Ukrajine, už vraj tak či tak nebudú na Slovensku lietať

"Pre Slovensko už nikdy nebudú užitočné. Tie stíhačky už nebudú lietať ani za Fica alebo Pellegriniho," potvrdila stanovisko vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Toto nie je pomoc len pre Ukrajinu, myslí si o téme Hirman

Podľa dočasne povereného šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana by išlo o dodanie techniky, ktorá bude brániť územie Ukrajiny, ale súčasne nepriamo aj Slovensko. "To nie je len pomoc Ukrajine v obrane svojho územia, civilistov, detí, žien a obyvateľstva. To je pomoc obrane Slovenska," zdôraznil.

Na rokovanie vlády prišiel aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko.

Ako uviedol Naď v utorok (14. 3.), predpokladá, že o darovaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine napokon rozhodne vláda. Deklaroval, že má pripravenú právnu analýzu. Je presvedčený, že vláda na to kompetencie má. Členovia Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na utorkovom mimoriadnom večernom rokovaní vzali na vedomie informácie v súvislosti s možnosťou poskytnúť migy Ukrajine.

Čokoľvek budete počuť o utorkovom výbore od opozície, bude politikárčenie

Je navyše už aj verejnosti známe, že v utorok neskoro večer na výbore pre vojenské spravodajstvo prebehla k tomuto bodu veľmi dlhá debata na úrovni "Dôverné". O tom, ako debata prebiehala a či za darované stíhačky dostane krajina nejakú kompenzáciu, sa verejnosť a novinári z pochopiteľných dôvodov dopodrobna nedozvedeli, no na dnešnom brífingu o ňom čo-to povedali Karol Galek a predseda branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS). Opozícia je pritom proti darovaniu strojov na Ukrajinu. SaS, naopak, podporuje poskytnutie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu.

Krúpa zdôraznil, že aj opozícia má dnes tlačové brífingy k téme atmosféry na tomto včerajšom výbore, no vopred upozornil, že z úst opozičných politikov vraj bude počuť len politikárčenie.

Nemáme ani dosť pilotov, argumentuje Krúpa

"Schválili sme uznesenie. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa niektorí poslanci OĽaNO začínajú v takejto zásadnej a dôležitej otázke meniť, keď sme menili text uznesenia v časti, či môže o darovaní migov rozhodnúť vláda. Ako by boli v tábore so Smerom, ktorý je zahraničnopoliticky inde,“ povedal Krúpa.

"To číslo je veľmi nízke," odpovedal Krúpa na otázku toho, koľko máme schopných pilotov, ktorí by (aj to len teoreticky) mohli riadiť tieto stroje.