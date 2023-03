MIMORIADNE V bratislavskej Petržalke sa strieľalo: Tragédia sa odohrala v byte, hlásia aj obeť!

VIDEO Boli sme na mieste činu, susedia si streľbu počas ranných hodín vraj ani nevšimli:

v jednom z petržalských bytov sa ráno strieľalo

obeťou streľby je 47-ročný muž, ktorý neskôr v nemocnici zraneniam podľahol

polícia informuje, že celý incident sa mal odohrať v utorok o 7:53

strelné poranenie hlavy si muž podľa popisu polície zrejme spôsobil sám

nie všetci susedia mali vedomosť o tom, že by sa v jednom z bytov strieľalo

Aktualizované 10:52

Podľa našich informácií susedia v bytovke v čase streľby vôbec nemali vedomosť o tom, že by sa v priestoroch bytového domu strieľalo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizované 10:18 - stanovisko polície

Polícia o prípade už informuje na sociálnej sieti. "Dnes v čase 07:53 h sme na linke 158 prijali oznam o streľbe v jednom z bytov na Šustekovej ulici. Policajti hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili. Podľa doterajších informácií bol v byte nájdený 47-ročný muž so strelnými poraneniami hlavy, ktoré si mal spôsobiť krátkou strelnou zbraňou. Muž bol rýchlou zdravotnou pomocou prevezený do jednej z bratislavských nemocníc k ošetreniu, ale počas prevozu strelným zraneniam podľahol. Vyšetrovaním trestného činu usmrtenia sa zaoberajú policajti OR PZ v Bratislave V," píše polícia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB/Polícia - Bratislavský kraj

Streľba sa mala odohrať v bytovke na štvrtom poschodí

S touto veľmi aktuálnou udalosťou pracuje portál Noviny.sk. Celé nešťastie sa podľa televízie odohralo v utorok v ranných hodinách na Šustekovej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

K streľbe malo dôjsť v jednom z bytov na štvrtom poschodí. Zraneného muža následne po celom incidente previezli do nemocnice. O niekoľko minút však už bol mŕtvy.

Záchranné jednotky okamžite prišli na pomoc zranenému mužovi

"Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc zranenému mužovi. Vzhľadom na citlivosť prípadu viac informácií nemôžem poskytnúť," povedala o prípade hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.