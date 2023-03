Fico má v tom jasno: Tomuto človeku ponúkne miesto na kandidátke! V parlamente by rád videl zase aj Kaliňáka

BRATISLAVA - Ak by policajný exprezident Tibor Gašpar prejavil záujem o spoluprácu so Smerom, predseda strany Robert Fico mu ponúkne miesto na kandidátke do septembrových predčasných volieb a rád by ho videl na zvoliteľnom mieste. Ešte sa však nedohodli.

K tomu, či by sa Gašpar vrátil aj na čelo polície a vymeníil Štefana Hamrana, sa Fico nevyjadril. "Bavíme sa o mimoriadne skúsenom človeku, ktorý sa vyzná v prostredí polície," poznamenal v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Koľké miesto by Gašparovi ponúkli, tiež nekomentoval, no určite by išlo podľa neho o zvoliteľné miesto a ak sa rozhodne kandidovať, určite by bol súčasťou parlamentu.

Predseda Smeru je rovnako pripravený podporiť kandidatúru podpredsedu strany Roberta Kaliňáka. "Hovoríme o parlamente, lebo šanca, že Smer bude vo vláde, je 50:50," doplnil.