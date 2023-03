STRETNUTIE NA KÁVE: Pellegrini s Druckerom z Dobrej voľby riešili spoločnú budúcnosť

archívne video

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini už dlhšie naznačuje, že ľudia z Dobrej voľby by sa v prípade záujmu mali stať súčasťou Hlasu-SD. Vyzerá to tak, že k tomu reálne príde. "Stretli sme sa na káve. Ja som cez týždeň mimo republiku, tak sme sa dohodli, že sa stretneme dnes. Diskutujeme o spolupráci, čo už bolo medializované," priznal pre Topky.sk Tomáš Drucker.

"Je to na dobrej ceste, treba sa spájať s cieľom navrátiť nejaký rozumný charakter spravovaniu vecí verejných. Ponuka, ktorá prišla z Hlasu, aby sa ľudia, ktorí sú schopní a odborní, mohli uplatniť, je férová a rozumná. Diskutujeme o tom, ako to docieliť," doplnil.

Ku konkrétnym dohodám a k tomu, ako by spolupráca mala vyzerať, sa však zatiaľ vyjadrovať nechce. "Nerád by som dnes išiel do detailov. Dohodli sme sa, že ak to smeruje k nejakému záveru, v najbližších týždňoch to predstavíme," povedal. Cieľom podľa neho je, aby sa netrieštili hlasy, nech nezostanú zbytočne mimo parlamentu.

S lídrom Hlasu Pellegrinim sa nestretol po prvý raz, sú priebežne v kontakte. Drucker predpokladá, že už v krátkom čase povedia viac. "Nič neskrývame, stretli sme sa na verejnom mieste, aby sme mohli prediskutovať viaceré veci. Bola to veľmi konštruktívna debata," dodal.