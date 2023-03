Už je doma! Prvý bocian sa vrátil z teplých krajín do svojho hniezda na Slovensku: Takto sa zabýval

NIŽNÁ OLŠAVA - Pre obyvateľov Nižnej Olšavy je to už starý známy a tešia sa, že aj tento rok sa do svojho prechodného bydliska v obci vrátil. V hniezde sa objavil tento týždeň a pravdepodobne čaká na svoju partnerku, ktorá priletí neskôr.

archívne video

Obyvatelia NIžnej Olšavy v stropkovskom okrese bociana už nedočkavo vyhliadali. Posledných päť rokov totiž prilieta medzi prvými, ak nie dokonca aj úplne prvý, do svojho hniezda v tejto obci. Tentokrát sa objavil 8. marca okolo obeda. Vlani to bolo o pár dní neskôr, obyvatelia ho zbadali v hniezde podvečer 13. marca.

A je to tu! Už tradične posledných 5 rokov dolieta medzi prvými ak nie prvý na svoje hniezdo na našom území bocian do... Posted by Bociany on Wednesday, March 8, 2023

Zaujímavosťou je, že bocian nie je označený ornitologickým krúžkom, no pozorovatelia podľa jeho správania usudzujú, že to je práve ich bocian, rekordér v skorom prílete do hniezda. Predpokladajú, že zimuje na juhu Turecka a tak má na Slovensko kratšiu cestu ako bociany zimujúce ďalej v strednej alebo južnej Afrike. Najviac by ich malo prilietať okolo 21. marca.