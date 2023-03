MIMORIADNY online: Besnenie počasia pokračuje! Orkán DIETHELM láme stromy, ničí autá, spôsobuje kolízie a meškajú vlaky

aktualizované 11:53 Na starej ceste za výjazdom z bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica odtrhol vietor veľký bilbord. Zasahuje tam do pravého jazdného pruhu. Bilbord môže zasiahnuť vozidlá. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a dopravný servis Stella centrum. V Bratislave na Lamačskej ceste pri železničnej stanici spadlo na cestu elektrické vedenie. Vodiči sa tam podľa Zelenej vlny zdržia v oboch smeroch. Pre silný vietor nepremáva ani Kompa Vojka na Dunaji.

Nárazový vietor sa vyskytuje v lokalitách Zemianska Olča, Šrobárová, Komárno, Hurbanovo, Senec, Holíč, Bánovce nad Bebravou, Bytča, Budatín, Žilina a Rajec. Na rýchlostnej ceste R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom spadol strom na cestu. "Je to približne na 134. kilometri," doplnila Zelená vlna. Spadnutý strom na ceste je aj v stúpaní na Bielu Horu z Trstína.

aktualizované 11:32 V bratislavskej mestskej časti Karlova Ves na Dlhých Dieloch ohrozujú zaparkované autá aj chodcov smetiaky.

🌪️ Klasický problém pri silnom vetre. Čas, kedy smetiaky zadávajú tvrdý úder svojím súperom... Už si našli aj svoju prvú obeť na Dlhých Dieloch v Bratislave. 🙄 DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Saturday, March 11, 2023

aktualizované 11:11 Krízové riadenie Ministrstva vnútra (MV) SR vydalo pre ľudí desať odporúčaní v prípade silného vetra. "Najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok," uviedol rezort na záver.

🔴 VÝSTRAHA 2 STUPEŇ VIETOR - ODPORÚČANIA Sekcie krízového riadenia MV SR čo mať na pamäti pri silnom vetre ‼️ Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Saturday, March 11, 2023

aktualizované 11:01 Polícia Slovenskej republiky upozorňuje vodičov na uzavretie diaľnice D2 v úseku medzi Čunovom a Jarovcami v obidvoch smeroch. V oblasti je znížená viditeľnosť pre piesočnú búrku. "Žiadame vodičov, aby využili alternatívne trasy a tomuto úseku sa úplne vyhli," uvádza sa v správe.

AKTUÁLNE OBOJSMERNE UZAVRETÁ DIAĽNICA D2 OD HP ČUNOVO PO KRIŽOVATKU S DIAĽNICOU D4 (JAROVCE) Dopravní policajti KDI KR... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Saturday, March 11, 2023

aktualizované 10:30 Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. Vo Veľkej a Malej Fatre je nebezpečenstvo lavín mierne. Situácia sa bude počas dňa zhoršovať,

aktualizované 10:13 Silný vietor už pácha prvé škody. Odborníci odporúčajú vynechať dnes turistiku a iné aktivity v prírode. Popadané stromy na cestách sú hlásené v úsekoch: Lovinobaňa - Cinobaňa, Makov - Makov-Bumbálka, Nováky - Horné Vestenice. Jazdite preto opatrne.

archívne video

Koniec pracovného týždňa priniesol na slovenskom území teploty, ktoré sa na niektorých miestach vyšplhali až k +20 °C. Mnohé oblasti však prekvapili aj silné búrky. Ako uvádza portál iMeteo.sk, v piatok udrelo na Slovensku viac ako 18-tisíc bleskov. Už toto nebolo bežné počasie pre marec. Dnes sa situácia ešte zhoršila. Na Slovensku zúri silný vietor, rapídne sa ochladilo a očakáva sa dokonca sneženie a škody na majetku. Všetko to má na svedomí orkán Diethelm.

In der zweiten Tageshälfte geht es dann nass und teilweise auch windig weiter, wenn Tief #Diethelm über Deutschland hinwegzieht. pic.twitter.com/xYePb8MgKv — MeteoIQ (@meteoiq) March 10, 2023

Veterno a chladno

Veterné počasie bolo hlásené v západnej časti strednej Európy už vo včerajších hodinách. V Nemecku fúkal vietor rýchlosťou, ktorá presiahla 100 km/h. V noci sa víchrica presunula nad Rakúsko a Česko. Od rána ohrozuje silný vietor aj obyvateľov Slovenska. Meteorológovia varovali, že rýchlosť vetra na západnom Slovensku dosiahla rýchlosť 80 km/h o 7:00 s tým, že v čase od 9:00 do 15:00 má fúkať až 100 km/h.

☃️A ešte jedna foto, ktorá vystihuje dnešný deň asi najlepšie. 📸Marek Šaržík, Považská Bystrica 🤟DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, March 10, 2023

📊 Predpoveď na sobotu 11. 03. 2023 🌙 V noci sa na strednom a východnom Slovensku ešte bude vyskytovať dážď, ojedinele... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, March 10, 2023

Vietor o takejto sile môže napáchať rôzne škody. Hrozia výpadky elektrickej energie, padanie stromov aj meškanie vlakov. Na východe je vietor ešte slabý, no postupne sa rozfúka aj tam. Silno veterno bude aj na horách, uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Vietor od západu silnie Ochladenie je sprevádzaný silným až búrlivým západným vetrom, ktorý od západu postupne silnie.... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Friday, March 10, 2023

Ochladí sa na celom území Slovenska. V južných oblastiach sa bude teplota počas dňa pohybovať do +10 °C, na severe nemusia byť vôbec plusové teploty. Snehové prehánky zasiahnu Kysuce a Oravu. Obyvatelia v týchto oblastiach sa musia pripraviť aj na 15 cm novej snehovej pokrývky. Vodiči si musia dávať obzvlášť pozor, pretože v kombinácii so silným vetrom sa na cestách môžu tvoriť jazyky a záveje. Počasie by sa malo upokojiť až v neskorých večerných hodinách.