Šokujúce zistenie z východného frontu: Slováci bojujú za Ukrajinu! Prezradili svoj ďalší postup

BRATISLAVA/ KYJEV – Aj keď sa Slovensko do vojny na Ukrajine so svojou armádou oficiálne nezapojilo, v konflikte je hneď niekoľko zahraničných vojakov bojujúcich z vlastnej vôle. Mnohí z nich sa pre svoje presvedčenie postavili na jednu z dvoch strán pomyselnej barikády. Výnimkou nie sú ani Slováci, pričom prvé správy o vojakoch slovenskej národnosti na Ukrajine sa objavili už pred deviatimi rokmi. Prezradili svoje ďalšie plány.

Najnovšie správy o Slovákoch bojujúcich za svoje ideály priniesol český reportér CNN Prima News Matyáš Zrno, ktorý do nášho regiónu prináša najaktuálnejšie správy z frontu. V reportáži v stredu (8. 3.) predstavil hneď dvoch Slovákov, ktorí sú súčasťou elitnej jednotky ukrajinskej armády. Maskovaní muži s prezývkou Tango a Vesker pre portál povedali, čo bolo hlavným dôvodom ich pripojenia sa k ukrajinskej armáde.

Galéria fotiek (4) Slovenskí dobrovoľní vojaci na Ukrajine: Tango (vľavo) a Vesker (vpravo) s redaktorom CNN Prima News Matyášom Zrnom

Zdroj: CNN Prima News

Na Ukrajine pôsobí už deväť rokov, motiváciou bolo postaviť sa na správnu stranu

Jeden z maskovaných vojakov s prezývkou Vesker prezradil, že jeho hlavnou motiváciou bola snaha ukázať, že aj Slováci sa dokážu postaviť na správnu stranu. „Motivovalo ma v prvom rade to, že v štrnástom roku, keď som sem prišiel, som mal takú informáciu, že na strane separatistov bojuje asi 50 Slovákov. Bola to celkom hanba, že na strane Ukrajiny nebojuje nikto a na tej strane Rusov je už 50 ľudí od nás,“ povedal pre portál. „Tak som chcel nejako urobiť meno Slovensku, že aj Slováci bojujú na tej správnej strane,“ dodal Vesker.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Vojaka s prezývkou Tango motivovala spravodlivosť, na ukrajinskú stranu sa však pridal len nedávno. „Mňa motivoval hlavne ten 68. rok, keď ruskí okupanti prišli na naše územie do Československa, tak naši starí otcovia sa vtedy nemohli brániť. Keď som sa dozvedel, že Vesker pôsobí na Ukrajine, tak so si zobral jeho kontakt. Nejako som sa k nemu dopátral a teraz som tu s ním,“ doplnil vojak.

Galéria fotiek (4) Dobrovoľní vojaci oddychujú v úkryte na svojich pozíciách neďaleko Bachmutu

Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos

Na Ukrajine chcú zriadiť československú jednotku

Dobrovoľní vojaci sa netaja ani veľkými plánmi pre ďalšiu podporu Ukrajine. „Chceli by sme tu založiť a vlastne už sme aj založili československú jednotku, ktorá nesie názov Anthropoid. Takto sa to týka vlastne všetkých Čechov a Slovákov a do tejto jednotky by sme chceli brať ľudí, ktorí sú buď bývalí vojaci, alebo majú veľké bojové skúsenosti a mohli by sa zaradiť rovno k nám,“ vysvetlil.