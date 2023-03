KVÍZ Maturity sú tu už o týždeň, čo všetko si pamätáte zo strednej vy? Tieto otázky vás zaskočia

BRATISLAVA – Už o týždeň čaká vyše 40 000 slovenských maturantov skúška dospelosti. Od utorka (14. 3.) si začnú mnohí stredoškoláci lámať hlavy nad otázkami, ktoré si pre nich ako každý rok pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NÚCEM). Aj keď táto skúška nebude trápením pre všetkých, písomný test znalostí z jazykov a matematiky je pre niektorých študentov nočnou morou. Práve v našom kvíze máte jedinečnú možnosť si bezbolestne overiť, ako by sa na skúškach dospelosti darilo vám.

Prvou skúškou by mali byť externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktorých by sa podľa údajov ministerstva školstva malo zúčastniť až 37 000 žiakov. Z maďarského jazyka a literatúry by súbežne malo maturovať 1600 rovesníkov zo stredných škôl. Počas druhého dňa skúšok sa študenti tradične stretnú s nepriateľom mnohých z nich. Hneď v stredu (15. 3.) sa zúčastnia na skúške z vybraného cudzieho jazyka, pričom aj ten bude, ako každý rok pozostávať z externého testu a slohovej práce.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Aj keď si po strede väčšina maturantov už bude môcť s pokojom vydýchnuť, netýka sa to všetkých. „Nasledujúci deň, vo štvrtok 16. marca 2023, čaká vyše 5 100 maturantov externý test z matematiky. Matematiku si ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,5 % z celkového počtu maturujúcich žiakov,“ pripomenul rezort. V závere skúšok si však ešte obsedia študenti zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín. „Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude maturovať približne 1 600 žiakov, z ukrajinského jazyka a literatúry 28 maturantov,“ dodávajú.