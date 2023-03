Sympatizanti Ruska narušili diskusiu ministrov, kričali a pískali! Káčer im vrátil úder: Toto čo má byť, ...stádo paviánov

MICHALOVCE – Poverený minister obrany Jaroslav Naď a poverený šéf rezortu diplomacie Rastislav Káčer zavítali na východ Slovenska. V Michalovciach sa rozhodli verejne diskutovať o konflikte na Ukrajine. Nie všetci zúčastnení však súhlasili s tým, čo obaja ministri počas diskusie hovorili a hlučne to dávali najavo. Reč je o sympatizantoch Ruska, ktorí debatu opakovane prerušovali piskotom a vykrikovaním. Šéfovi diplomacie s nimi očividne došla trpezlivosť. Označil ich totiž za stádo paviánov a odkázal im, že ich starí otcovia, ktorí bojovali v SNP, by sa z nich "dogrcali."

Video: Naďa s Káčerom v Michalovciach vypískali: Ministri reagovali na publikum v ostrom duchu

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré po tom, čo Rusko napadlo vlani vo februáru Ukrajinu, pomáhajú Kyjevu humanitárne aj vojensky. O nutnosti pomoci v diskusii hovorili aj obaja ministri. To sa však nepáčilo skupine sympatizantov Ruska, ktorí po týchto slovách začali vykrikovať a pískať. Rovnako tak reagovali na to, keď ministri označili Rusko za agresora. Svojimi výkrikmi a piskotom narúšali samotnú diskusiu aj vtedy, keď Rastislav Káčer povedal, že chcú mier. Moderátorka mala pre krik a piskot často problém položiť otázku, hlučné publikum musela dokonca upozorniť, že ak chcú počuť odpoveď, majú skúsiť počúvať a nie kričať.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ramon Leško

V Rusku by išli do basy, odkázal Naď

Na hlučné reakcie publika reagovali aj obaja ministri. Podľa Jaroslava Naďa bolo v sále asi 200 ľudí, z toho asi polovica sa „vyjadruje v prospech mieru, ale pritom nedovolia, aby sa tu viedla slobodná diskusia. Potom je tu polovica tých, ktorí si vážia to, čo táto krajina reálne robí v prospech mieru.“ Hlučnej časti publika tiež odkázal, že „keby toto urobili v Rusku, všetci idú do basy.“ Naď uviedol, že je rád, že prišli. Vraj nech si vypočujú, aká je pravda a bezpečnostné zložky si aspoň nasnímajú tých najradikálnejších jedincov. „To je fajn,“ povedal. „Keby sme prišli na ich nejaké zhromaždenie, tak by nás chceli biť a neviem čo,“ povedal.

Káčer odhodil diplomatický slovník

Ešte ostrejší bol vo vyjadreniach na ich adresu šéf diplomacie Rastislav Káčer. „Predstavte si vy osobne doma – každý máte nejaký byt, nejaký dom – predstavte si, že žijete v dome so záhradou, váš sused príde k vám do záhrady, zdemoluje záhradu, vytrhá stromčeky. Potom vám vtrhne do bytu, znásilní vám ženu, zabije syna. Malú dcéru odvedie na prevýchovu k sebe. Vy zostanete v posledných dvoch izbách a príde za vami druhý sused, ktorý povie: ´Ale vieš čo, veď sa nejako s ním dohodni. Hádam sa s ním nebudeš biť. Veď ty si necháš tie dve izby, na dcéru zabudni, tá znásilnená – kašli na to. Syna pochováš,... veď sa mierovo dohodnime,“ snažil sa vysvetliť situáciu na Ukrajine Káčer.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Potom sa však aj on zameral na hlučné publikum. "Vidíme tú vzorku, ktorá je agresívna, vulgárna a chce sa biť," odkázal. Zašiel dokonca tak ďaleko, že pokrikujúcu časť publika označil za paviánov. „Neviem si predstaviť, ako by to vnímali tí, ktorí tu dnes takto vulgárne ziapu, ako by sa dnes tešili z toho, keby vojna prebiehala v Užhorode, päť kilometrov od hraníc. V našom záujme je urobiť všetko preto, aby sa tento vojenský konflikt udržal čo najďalej od našich hraníc. To sa nedá iným spôsobom, len tým, ako to robíme,“ povedal počas diskusie.

„Toto je vaša túžba, toto je váš mier? Aby ruské vojská s ich tankmi a s ich vraždením prechádzali cez naše hranice a zabíjali vaše deti, znásilňovali vaše ženy, ničili vaše domovy? Toto je váš mier? Za toto ste sem prišli ziapať ako stádo paviánov? Nehanbíte sa za to?,“ pýtal sa so zdvihnutým hlasom už aj on. Účastníci protifašistického povstania na Slovensku za druhej svetovej vojny by sa z nich podľa jeho slov povracali. „A taký Štefánik s legionármi v 1919, ktorí bránili našu južnú hranicu, tí by sa v hrobe obracali, keby takýchto podliakov videli,“ dodal nahnevaný minister.

Časť publika, ktorá bola názorovo opačne orientovaná a diskusiu sledovala bez hlučných prejavov, dokonca Káčerovi za jeho slová zatlieskala. Od správania vypiskujúcich a kričiacich účastníkov diskusie sa dištancovala, na čo poukázala moderátorka diskusie. Ľudia jej totiž svoj nesúhlas so správaním proruských sympatizantov posielali elektronicky – táto možnosť bola zavedená primárne preto, aby mohlo publikum položiť obom ministrom otázky, no mnohí ju využili práve za účelom okomentovať dianie v sále.

Fico si myslí, že Káčer by mal skončiť

Na diskusiu v Michalovciach reagoval aj šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Ten vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby urobila všetko preto, aby Rastislav Káčer už nebol členom vlády. "To, čo predviedol v Michalovciach, je neakceptovateľné," uviedol Fico.