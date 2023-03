AKTUÁLNE Je to potvrdené: Premiér Heger v OĽaNO skončil!

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger krátko pred polnocou z pondelka na utorok na sociálnej sieti potvrdil to, o čom sa už dlhšie špekulovalo. Informoval, že jeho pôsobenie v OĽaNO skončilo.

archívne video

Po niekoľkých týždňoch špekulácií Eduard Heger potvrdil, že jeho cesty sa s hnutím OĽaNO definitívne rozišli. Zverejnil to na na sociálnej sieti. Ako napísal, svoje pôsobenie v hnutí považuje za jednu z najdôležitejších životných etáp. "Dnes sa moja úloha a poslanie v hnutí naplnili," informoval. Dodal, že má vlastnú víziu o politike a ak ju chce naplniť, musí sa vydať vlastnou cestou. "Život jednoducho prináša situácie, kedy sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes," doplnil.

MÔJ PRÍBEH V OĽANO SA DNEŠNÝM DŇOM KONČÍ Moje pôsobenie v OĽANO považujem za jednu z najdôležitejších životných etáp.... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Monday, March 6, 2023

Nový politický projekt by mal Heger tvoriť s dočasne poverenými ministrami Jaroslavom Naďom či Jánom Budajom. Všetci traja boli súčasťou predsedníctva OĽANO. Šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš už cez víkend avizoval, že pokiaľ Heger odíde z OĽANO, hnutie mu "nebude robiť zle" a mal by vládu viesť až do predčasných parlamentných volieb.

Líder hnutia Igor Matovič už stihol tiež zareagovať. Hegerovi v komentári poďakoval za spoločnú cestu a poprial veľa šťastia.