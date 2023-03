Letky ministerstiev obrany a vnútra by sa mohli zlúčiť pod rezort obrany

BRATISLAVA - Letecké útvary Ministerstva obrany (MO) SR a Ministerstva vnútra (MV) SR by sa mohli zlúčiť pod rezort obrany. Prepravu ústavných činiteľov by tak zabezpečovali vzdušné sily ozbrojených síl. MO SR v návrhu argumentuje, že Slovenská republika je jediným členským štátom NATO a Európskej únie, kde ju zabezpečuje ministerstvo vnútra. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Pri porovnaní organizačnej štruktúry, manažmentu a pôsobnosti je možné konštatovať, že 46. krídlo Kuchyňa má v rámci svojich štruktúr pokryté všetky odborné a riadiace mechanizmy a spôsobilosti minimálne v takom rozsahu ako Letecký útvar Ministerstva vnútra SR," konštatuje sa v analýze predloženej rezortom obrany. V prípade zlúčenia leteckých útvarov by sa preprava ústavných činiteľov zabezpečovala súčasnými lietadlami z aktuálnych priestorov na Letisku generála M. R. Štefánika v Bratislave.

Súčasní zamestnanci letky rezortu vnútra by mali prejsť taktiež pod rezort obrany. Až prirodzenou odchodovosťou civilného leteckého personálu by bol postupne vycvičený a doplnený vojenský personál v horizonte niekoľkých rokov. Zmena všeobecne záväzných právnych predpisov podľa materiálu nebude potrebná.

V prípade zlúčenia sa očakávajú aj finančné úspory

V prípade zlúčenia sa očakávajú aj finančné úspory na mzdové prostriedky a priame náklady na konkrétne lety na zahraničné vojenské letiská. Zlúčenie má prispieť aj k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prepravy ústavných činiteľov. Spôsobilosti by Slovensko ako člen NATO a Európskej únie mohlo zdieľať aj v rámci medzinárodných projektov. V prípade schválenia materiálu vládou by sa mali letecké útvary zlúčiť do konca roka 2023. Prevádzka vrtuľníkov pre plnenie policajných, pátracích, hasičských a záchranných úloh by mala naďalej zostať v štruktúrach ministerstva vnútra.

Pred ubytovňami BARMO osadili verejne dostupné defibrilátory

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) osadila pred vstupom do svojich ubytovacích zariadení v Bratislave, Martine, Trenčíne a tiež v Žiline verejne dostupné defibrilátory. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.

"Inštaláciou defibrilátorov na jednotlivých ubytovniach pokračujeme vo zvyšovaní štandardov a bezpečnosti na ubytovniach v našej správe. Pri umiestňovaní a montáži sme dbali na to, aby okrem našich hostí a personálu boli plne k dispozícii aj širokej verejnosti," povedal riaditeľ BARMO Branislav Ilkovič s tým, že prístroje sú prispôsobené na jednoduché použitie laickou verejnosťou aj bez špeciálnej zdravotníckej prípravy. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) však verí, že tieto defibrilátory nebudú musieť byť použité. "Ale som nesmierne rád, že ak taká situácia príde, sú tu pre pomoc a záchranu životov," zdôraznil.