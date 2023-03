Nová výzva na obnovu rodinných domov bude spustená 10. marca: Budaj bude taktiež rokovať o termíne simulovaných zápla

Minulý rok sa simulované záplavy začali 13. mája a trvali do 12. júna. Plynule nadväzovala letná záplava od 13. do 28. júna. "Dve simulované záplavy v minulom roku trvali spolu 41 dní, pričom sa sústava napúšťala v objeme 90 kubických metrov počas troch dní. Cieľom týchto opatrení je záchrana mokradí a lužného lesa v ramennej sústave Dunaja," uviedlo MŽP.

Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.

Objekt projektovali na kapacitu vody 234 kubických metrov za sekundu

Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 kubických metrov za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 kubických metrov za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.

Novú výzvu na obnovu rodinných domov chceme spustiť 10. marca, tvrdí Budaj

Novú výzvu na obnovu starších rodinných domov, financovanú z plánu obnovy, chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustiť 10. marca tohto roka. Po skúsenostiach z dvoch pilotných výziev, ktoré skončili 28. februára, budú jej podmienky výrazne zjednodušené. Jej financovanie bude výhodnejšie, spoluúčasť žiadateľa sa zníži na 25 % z doterajších 40 % zo sumy do 15.000 eur. Na tlačovej konferencii v piatok o tom informoval dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj.

Doterajšie dve pilotné výzvy zhodnotil ako uspokojivé. Do ich uzavretia zaregistrovali spolu 3581 žiadostí. Celkový plán programu je 30.000 obnovených domov, vyčlenených je na to pol miliardy eur. "Skúsenosti nás viedli k tomu, aby sme pri tej štandardnej, nie pilotnej výzve, ktorú chceme začať 10. marca, odstránili všetky prekážky, ktoré brzdili a preťahovali konzultácie a prípravu ľudí," zdôraznil minister.

K žiadosti nebude potrebné predkladať ani doklady zo stavebného úradu

Po novom sa tak pri žiadosti nemá vyžadovať napríklad potvrdenie o trvalom pobyte či overenie podlžností voči štátu. Energetický certifikát budovy, ktorý je nevyhnutnou podmienkou čerpania peňazí, bude stačiť doložiť dodatočne tri mesiace od podpisu zmluvy. K žiadosti nebude potrebné predkladať ani doklady zo stavebného úradu, stačiť bude čestné prehlásenie, že občan stavia v súlade s predpismi a nejde o čiernu stavbu.

"Veľmi dôležitou zmenou je výška podpory. V prípade čerpania do 15.000 eur môže plán obnovy občanom poskytnúť až 75 % financií, na žiadateľovi bude iba 25 %," zdôraznil Budaj. Pripravuje sa tiež možnosť priebežného zaplatenia faktúry ešte pred ukončením celého diela.

Presné podmienky a znenie výzvy by mali byť pripravené do 10. marca, kedy sa má začať aj komunikácia cez stránky ministerstva a Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Informácie by mali byť k dispozícii aj telefonicky cez Zelenú linku. Pri zjednodušení podmienok by sa malo zrýchliť vybavovanie žiadostí. "Som presvedčený, že kapacity na spracovanie žiadostí navýšime tak, aby sa mohlo spracovať aspoň dvojnásobok počtu týždenne. Teraz je to okolo 150 žiadostí týždenne," doplnil minister.