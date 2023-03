Prezidentka Čaputová považuje rozhodovanie o stíhačkách MiG-29 v parlamente za dobrý krok

"Je to jedna z možností, pretože sme v situácii, keď parlament odobral legitimitu vláde, pretože jej vyslovil nedôveru a vláda sa rozhodla v tejto situácii požiadať parlament o vyjadrenie názoru, ktorý by v podstate túto legitimitu v istom zmysle nahradil," uviedla Čaputová. O poskytnutí stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine by mala podľa vyjadrení dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) rozhodovať uznesením Národná rada SR. Vláda má o téme rokovať až po schválení v parlamente.

VIDEO Naď po rokovaní vlády! Bezpečnostná rada diskutovala aj o MiG-och 29, ktoré by Slovensko chcelo poslať na Ukrajinu