Ostrosledovaný prípad útoku na Jančkárovú! Hádky a dusno v parlamente: Hamran prehovoril o love na páchateľa

Archívne video: Smer-SD hovorí o cenzúre v RTVS a ľudí vyzýva, nech radšej sledujú alternatívne médiá

Hamran na mimoriadnom výbore uviedol, že s podozrivým budú v najbližších dňoch vykonané konkrétne úkony. Šéf polície tvrdí, že útoky vnímajú veľmi citlivo. Vo veci už vedú trestné stíhanie pre nebezpečné vyhrážanie. Zároveň potvrdil, že okrem redaktorky je ďalšou poškodenou v prípade nebezpečného vyhrážania prezidentka Zuzana Čaputová. "Máme tam určité informácie, dôkazy, ktoré smerujú ku konkrétnemu podozreniu. Zrejme sa budú vykonávať procesné úkony. Pracujeme s konkrétnou osobou, ktorú podozrievame z toho, že sa mohla dopustiť jedného z týchto skutkov," povedal Hamran v súvislosti s prípadom vyhrážok redaktorke RTVS.

Čo sa týka trestnej sadzby, nechcel predbiehať. Uviedol, že podľa neho ide o nebezpečné vyhrážanie, trestné stíhanie sa vedie v troch veciach. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra napriek tomu, že to nie je v jej vecnej pôsobnosti. "Rozhodol som tak ako prezident Policajného zboru, keďže ide o novinárov. A myslím si, že v tejto spoločnosti by už mohla byť takáto stopka pre akékoľvek násilie smerujúce k novinárom, pretože vieme, čo sa stalo v tejto krajine, a bol by som nerád, keby sa niečo také zopakovalo," doplnil Hamran. Zároveň informoval, že na regionálnej úrovni bude polícia vytvárať štruktúry, ktoré budú kontaktné, a komunikačné body pre investigatívnych novinárov, aby im vedeli poskytnúť intenzívnejšiu ochranu.

V Blahovom prípade rozhodol šéf RTVS Machaj

Šéf RTVS, ktorý sa rovnako ako Hamran zúčastnil mimoriadneho výboru, vysvetľoval, prečo nedovolili Ľubošovi Blahovu zúčastniť sa relácie Sobotné dialógy. Odôvodnil to tým, že ich strana Smer-SD o zmene vopred neiformovala. Pôvodne mal totiž do relácie prísť diskutovať poslanec Marián Kéry. Machaj tvrdil, že o tom rozhodol sám spolu so šéfkou spravodajstva Annou Sámelovou. Sámalová označila vyhrážky ich moderátorke za brutálne a necitlivé.

Poslanec Kéry vysvetloval, že prísť do relácie mu neumožnil zdravotný stav, čo zistil v ten deň ráno prebudení. Nemal vraj kontakt na samotnú moderátorku, obrátil sa preto na hovorcu Smeru-SD Jána Mažgúta. Na výbor prišiel aj poslanec Ľuboš Blaha, napriek tomu, že rovnako ako Kéry nie je jeho členom.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas informoval o návrhu reformy trestnej politiky. Dodal, že novelizácia Trestného zákona už má ísť na rokovanie vlády. Týkať sa má nielen profesie novinára, ale aj lekárov či zdravotných sestier. Má sa podľa jeho slov napríklad sprísňovať trestný čin ohovárania. "Riešime otázku šikanóznych trestných konaní vo vzťahu k novinárom, upravujeme skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, riešime otázku podnecovania, kde sa budú riešiť otázky vyzývania na zhromaždenia pred obytnými domami rôznych osôb vrátane novinárov, útoky na rôzne povolania, ako sú lekári, vrátane novinárov," doplnil.

Som dojatá. Zaplavila ma taká neuveriteľná vlna solidarity a podpory, aj voči RTVS, že mi vyrazila dych. Napĺňa ma to... Posted by Marta Jančkárová on Tuesday, February 28, 2023

O ochranu Jančkárovej sa stará polícia

Samotná moderátorka dnes na sociálnej sieti uviedla, že je dojatá. "Zaplavila ma taká neuveriteľná vlna solidarity a podpory, aj voči RTVS, že mi vyrazila dych. Napĺňa ma to vierou v to, že dobra je oveľa viac, ako zla a vôbec nie sme takí stratení, ako sa nám niekedy zdá. Zo srdca ďakujem pekne všetkým milým ľuďom, priateľom, kolegom, šéfredaktorom médií, Reportérom bez hraníc, Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy a ďalším verejne činným osobnostiam a inštitúciám. Podporu telefonicky vyjadrila hlava štátu, poverený premiér, RTVS sa tiež zastali rezorty kultúry a vnútra, lídri či ďalší predstavitelia OĽaNO, SaS, Za ľudí, Sme rodina, Hlasu-SD, PS, KDH či ODS," napísala. O jej ochranu sa stará polícia.

"Vážim si jej prácu, je cítiť, že je pre istotu obozretná aj s ohľadom na nedávne smutné výročie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Sama beriem síce tie odkazy s istou rezervou, ale je pravda, že niekedy je medzi slovami a činmi len tenká hranica. Nenávistné odkazy však žiaľ dostávajú aj ďalší verejne pôsobiaci ľudia. Verím, že máme šancu to zabrzdiť, kým je ešte čas," dodala.

Mučenie, fyzická likvidácia aj znásilnenie

Moderátorka RTVS Marta Jančkárová dostala výhražné e-maily a telefonáty po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup takzvaného prázdneho kresla. Ako informovala RTVS ich moderátorke sa neznáme osoby vyhrážali mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením či ublížením jej rodinným príslušníkom.

Národná kriminálna agentúra rozbehla trestné stíhanie. Vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. Vyhrážky voči redaktorke RTVS odsúdili viaceré politické strany a vzbudili aj výrazný celospoločenský ohlas. Došlo k ním v čase, keď si Slovensko pripomína piate výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Kvôli vyhrážkam novinárke dnes zasadal mediálny parlamentný výbor s cieľom hovoriť o atakoch voči novinárom a riešeniach, ktorými im môžu zabrániť. Rokovania sa zúčastnili minister spravodlivosti Viliam Karas, štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, prezident PZ SR Štefan Hamran, generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj aj šéfka spravodajstva RTVS Anna Sámelová.