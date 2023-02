NATO sa pripravuje na najhoršie: Sny o večnom mieri sú stále len sny! Strach prejavil aj veliteľ bojovej skupiny

Tento takzvaný ochranný dáždnik výrazne posilnil aj obranyschopnosť Slovenska, a to prostredníctvom vytvorenia Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR, informuje Ministerstvo obrany (MO) SR.

Slovenská obrana je podporená modernou technikou

Slovensko dostalo v rámci tohto plánu aj modernú techniku, ktorá podľa ministerstva posilnila kapacity spôsobilosti Ozbrojených síl (OS) SR. Poskytnutú techniku aktuálne predstavujú kolesové obrnené vozidlá pechoty Patria zo Slovinska, Boxer z Nemecka, Pandur z Česka a ďalšie. V Sliači taktiež pôsobí batéria protivzdušnej obrany PATRIOT z USA, ktorú nám spojenci z nato poskytli ako náhradu za protivzdušný obranný systém S300, ktorý sme v minulom roku poskytli na obranné účely Ukrajine.

Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou, sny o večnom mieru sú len snami

K aktuálnej krízovej téme sa vyjadril aj veliteľ bojovej skupiny NATO v SR plukovník Karel Navrátil. "Rok ruskej vojny na Ukrajine jasne ukázal, že naša bezpečnosť nie je samozrejmosť a sny o večnom mieri sú presne to - len sny. Aliancia a všetci jej členovia musia byť pripravení na všetky varianty vrátane tej najhoršej – konfliktu vysokej intenzity so silným protivníkom. Sama existencia našej bojovej skupiny, rovnako, ako ostatných skupín na východnom krídle, je dôkazom jediného - NATO je odhodlané a pripravené brániť každý centimeter svojho územia, miliardu obyvateľov členských štátov a hodnoty demokracie, práva a slobody. Naše motto to hovorí jasne - Sme pripravení," uviedol.

V rámci bojovej skupiny aktuálne pôsobí vyše tisíc profesionálnych vojakov a vedúcou krajinou je aktuálne Česká republika. Na zostavení skupiny za účelom ochrany východného krídla na Slovensku sa podieľa aj Slovensko, Slovinsko, Nemecko, Holandsko či Spojené štáty, záujem však prejavujú aj ďalší spojenci.