Vraždenie domácich miláčikov na výrobu mastí a iných produktov má skončiť: Novela od Krištúfkovej navrhuje prísne tresty!

BRATISLAVA – Zdá sa, že beztrestnému vraždeniu zvierat na ich ďalšie spracovanie bude konečne koniec! Slovenská verejnosť veľmi citlivo reaguje na medializované prípady týrania štvornohých miláčikov. Obzvlášť za neakceptovateľné považuje, keď po utýraní sú ich ostatky používané na výrobu rôznych produktov. Doteraz tieto beštiálne činy naša legislatíva nepoznala. Po novom by sa to malo zmeniť.

Pred pár dňami totiž prešla prvým čítaním novela Trestného zákona z dielne Sme rodina od poslankyne Petry Krištúfkovej. „Cieľom navrhovanej právnej úpravy je predovšetkým upraviť trestnú zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa a mačku za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich. Najmä mäsa, masti, kože, kožušiny a podobne,“ uvádza sa v dôvodovej správe novely zákona z dielne Sme rodina.

Predkladateľka návrhu Petra Krištúfková s návrhom prišla na základe zistení orgánov činných v trestnom konaní, podľa ktorých Trestný zákon v súčasnosti umožňuje stíhať páchateľa len za týranie. Nerieši však prípady, kedy páchateľ s utýraným zvieraťom ďalej nakladá.

Novela má reagovať na mnohé prípady z praxe, keď došlo k zabitiu zvierat, najmä psov v dôsledku výroby "psích mastí". ,,V boji proti týraniu zvierat pokračujeme tak, ako sme sľúbili. Preto sme pripravili konkrétne legislatívne kroky, ktoré upravujú skutkovú podstatu trestného činu usmrtenia spoločenského zvieraťa,“ uviedla poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková. Ďalej tvrdí, že novela by mala zabezpečiť aj zvýšenú trestnoprávnu ochranu zvierat, ktoré sú používané na liečebné, športové a rekreačné účely. V prípade preukázania viny páchateľovi hrozia až tri roky odňatia slobody.

Strana Sme rodina konštatuje, že primárne síce bojuje za ochranu rodín, no spoločenské zvieratá sú ich súčasťou. „A takéto praktiky a správanie voči zvieratám sú v modernej dobe neakceptovateľné. Je to niečo, čo apeluje na etiku a morálku tejto spoločnosti, ktorá by nemala platiť iba medzi ľuďmi. Zvieratá sa nevedia sa brániť a sú odkázané na milosť a nemilosť nás, ľudí. Ľudskosť je to, čo potrebujeme v dnešnej dobe najviac,“ dodala na záver poslankyňa Krištúfková.