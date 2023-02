Oslo, New York, Istanbul: 10 známych miest, ktoré mali v minulosti iné názvy

Srí Lanka sa do roku 1972 nazývala Cejlón, Turecko nedávno zmenilo svoj medzinárodný názov z Turkey na Türkiye a pre našich západných susedov by sa malo používať označenie Czechia. Svet sa skrátka mení a platí to aj pre názvy. Viaceré svetové metropoly si možno mnohí z vás pamätajú pod iným názvom. Skôr než si prečítate fakty, skúste si naň spomenúť.