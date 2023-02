Vedenie DPMK a poslanci mesta sa dohodli: Ostrý štrajk zatiaľ trvá, s dohodou nie sú spokojní

Dohoda sa týka dofinancovania DPMK vrátane zvýšenia platov, respektíve rozpočtu mesta na rok 2023, ktorým sa má mestské zastupiteľstvo (MsZ) zaoberať v marci. "Položka pre rozpočet, ktorá bola fixne daná vo výške 26 miliónov eur, pričom DPMK žiadal 36 miliónov eur, bude vychádzať zo skutočného plnenia 2022, ktoré sa očakáva vo výške zhruba 30 miliónov eur," vysvetlil generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák s tým, že suma sa aktualizuje po pripravovanej zmene grafikonu a optimalizovaní linkového vedenia.

VIDEO Dopravný podnik mesta Košice vyhlásil ostrý štrajk

Dohoda zahŕňa aj predloženie úpravy taríf

V schválenom finančnom pláne má byť tiež garantované zvýšenie tarifných miezd zamestnancov v priemere o 15 percent, platiť to má od januára tohto roka. Dohoda zahŕňa aj predloženie úpravy taríf. Dohodu podpísalo deväť poslancov, prevažne zástupcov poslaneckých klubov. Podľa Padyšáka by tak mal byť ukončený štrajk a garantovaný sociálny zmier. "Je to len východisko k ďalšiemu kolektívnemu vyjednávaniu," dodal.

S výsledkom rokovania nie sú spokojní

Odborári potvrdili, že ich čaká uzavretie dohody s vedením DPMK. S výsledkom rokovania nie sú spokojní. "Spísaná dohoda bude predložená ako dodatok na magistrát a po schválení rozpočtu by mala byť v platnosti," povedal predseda základnej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth. O tom, či budú v ostrom štrajku pokračovať aj v stredu, rozhodnú po zasadnutí štrajkových výborov. "Máme garanciu, že sa nebude prepúšťať. Spokojný budem, až keď bude doprava fungovať tak, ako má, a keď budú naplnené požiadavky zamestnancov," skonštatoval.

Na rokovaní zastupoval vedenie mesta Košice riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík označil mesto pri rokovaniach za mediátora, s kompromisným návrhom však súhlasí. Pripomenul, že o rozpočte bude napokon rozhodovať MsZ. Odborári predtým kritizovali, že primátor Jaroslav Polaček na rokovaní nebude. Dôvodom jeho neúčasti bola podľa mesta dlhodobo plánovaná služobná cesta. Situáciu týkajúcu sa DPMK kritizoval napríklad aj bývalý košický primátor a poslanec NR SR Richard Raši, podľa ktorého ju zapríčinil primátor Polaček a strany bývalej vládnej koalície. Utorkový ostrý štrajk paralyzoval košickú MHD, v rannej dopravnej špičke prispel aj k zvýšenému zdržaniu na cestách v meste oproti bežnému dňu.