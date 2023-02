Polícia a horskí záchranári apelujú na lyžiarov: Dodržujte pravidlá a dbajte na bezpečnosť na tratiach

ŽILINA – Na lyžiarskych tratiach sú ľudia povinní správať sa tak, aby neohrozili život, zdravie alebo majetok. Žilinská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.

Polícia a Horská záchranná služba (HZS) odporúčajú návštevníkom lyžiarskych stredísk dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskych tratiach a riadiť sa pokynmi ich prevádzkovateľa. "Podľa schopností a možností by mali poskytnúť pomoc pri úraze. Oznámiť neodkladne úraz HZS alebo prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci," uviedla polícia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Skialpinisti by nemali preceňovať svoje schopnosti

Lyžiari alebo snoubordisti sú povinní prispôsobiť jazdu povahe a stavu lyžiarskej trate, svojim schopnostiam aj počtu lyžiarov na trati. "Na prepravu nemajú nárok, alebo z prepravy môžu byť dopravcom vylúčené osoby, ktoré javia známky nadmerného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok," doplnila polícia. Zdôraznila, že skialpinisti by nemali preceňovať svoje schopnosti, podceňovať terén a poveternostné podmienky. "Mali by sa pohybovať len v priestore, kde je to pre nich bezpečné a použiť adekvátny výstroj," podotkla.

archívne video

Tragédia na zjazdovke

Na zjazdovky je prísny zákaz vstupu mimo času prevádzky lyžiarskych zariadení. "Počas údržby tratí zasnežovaním a úpravy tratí ratrakom na lane hrozí nebezpečenstvo úrazu. Treba byť naozaj zodpovedný k sebe aj k druhým. Pretože, ak nezodpovedným správaním spôsobí osoba zranenie alebo smrť inej osobe počas zimných športov, budeme ju riešiť podľa platných právnych predpisov," dodala polícia.

V stredisku Veľká Rača Oščadnica na Kysuciach došlo v piatok (10. 2.) k zrážke lyžiarov, po ktorej zomrel osemročný chlapec. Policajti začali v súvislosti so zrážkou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. V uplynulých dňoch zasahovali horskí záchranári i pri ďalších vážnych úrazoch na lyžiarskych tratiach. Spoločne s leteckými záchranármi preto apelujú na bezpečnosť.